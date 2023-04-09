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Депутат дал совет лишенным выплат раненым участникам СВО обратиться в Думу - РИА Новости, 09.04.2023
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00:15 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/svo-1864019783.html
Депутат дал совет лишенным выплат раненым участникам СВО обратиться в Думу
Депутат дал совет лишенным выплат раненым участникам СВО обратиться в Думу - РИА Новости, 09.04.2023
Депутат дал совет лишенным выплат раненым участникам СВО обратиться в Думу
Любому раненому участнику спецоперации, лишенному выплат, необходимо сразу поставить об этом в известность депутатов комитета Госдумы по обороне или... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T00:15
2023-04-09T00:15
госдума рф
алексей журавлев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Любому раненому участнику спецоперации, лишенному выплат, необходимо сразу поставить об этом в известность депутатов комитета Госдумы по обороне или правоохранительные органы, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета и глава партии "Родина" Алексей Журавлев. Депутат не уверен, что практика, когда врачебные комиссии не признают участников спецоперации ранеными или контуженными и отказывают им в выплатах, является массовой, и по ней уже начали вести статистику. Но, судя по обращениям к нему лично, как к депутату, случаи, когда участникам спецоперации не выплачивают деньги, обещанные за ранения, действительно бывают. При этом Журавлев отметил, что ни один эпизод не оставлен им без внимания, и в каждом удалось в итоге добиться справедливости. По его словам, случаи с выплатами и бюрократическими проволочками, о которых на данный момент известно, составляют не более 1% от количества участников спецоперации. "Любому раненому, который таким образом был лишен выплат, обязательно и как можно скорее нужно поставить в известность правоохранительные органы или, допустим, депутатский корпус - мы не допустим, чтобы государственные инициативы были таким образом обесценены и дискредитированы. Я и наш комитет по обороне продолжим отстаивать права каждого военнослужащего", - заявил Журавлев. По его словам, такие случаи чаще всего, происходят из-за недоразумений, "где-то не внесли в список, недопоняли, вовремя не отреагировали". "Если же подобное - результат преступного сговора чиновников, медиков или военных, то они, безусловно, должны быть непременно выявлены и наказаны. Тем более, что нарушают не только уголовный кодекс, по сути, фальсифицируя медицинские документы и сами, видимо, получая деньги вместо адресатов - схема мошенническая - но и поручения президента, который не раз заявлял об особенном отношении к участникам спецоперации", - сообщил Журавлев.
https://ria.ru/20230405/pomosch-1863197130.html
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госдума рф, алексей журавлев
Госдума РФ, Алексей Журавлев
Депутат дал совет лишенным выплат раненым участникам СВО обратиться в Думу

Депутат Журавлев: лишенным выплат раненым участникам СВО нужно срочно обращаться в Думу

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Любому раненому участнику спецоперации, лишенному выплат, необходимо сразу поставить об этом в известность депутатов комитета Госдумы по обороне или правоохранительные органы, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета и глава партии "Родина" Алексей Журавлев.
Депутат не уверен, что практика, когда врачебные комиссии не признают участников спецоперации ранеными или контуженными и отказывают им в выплатах, является массовой, и по ней уже начали вести статистику. Но, судя по обращениям к нему лично, как к депутату, случаи, когда участникам спецоперации не выплачивают деньги, обещанные за ранения, действительно бывают. При этом Журавлев отметил, что ни один эпизод не оставлен им без внимания, и в каждом удалось в итоге добиться справедливости.
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По его словам, случаи с выплатами и бюрократическими проволочками, о которых на данный момент известно, составляют не более 1% от количества участников спецоперации.
"Любому раненому, который таким образом был лишен выплат, обязательно и как можно скорее нужно поставить в известность правоохранительные органы или, допустим, депутатский корпус - мы не допустим, чтобы государственные инициативы были таким образом обесценены и дискредитированы. Я и наш комитет по обороне продолжим отстаивать права каждого военнослужащего", - заявил Журавлев.
По его словам, такие случаи чаще всего, происходят из-за недоразумений, "где-то не внесли в список, недопоняли, вовремя не отреагировали".
"Если же подобное - результат преступного сговора чиновников, медиков или военных, то они, безусловно, должны быть непременно выявлены и наказаны. Тем более, что нарушают не только уголовный кодекс, по сути, фальсифицируя медицинские документы и сами, видимо, получая деньги вместо адресатов - схема мошенническая - но и поручения президента, который не раз заявлял об особенном отношении к участникам спецоперации", - сообщил Журавлев.
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