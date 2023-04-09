https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864049411.html

Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области

Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области - РИА Новости, 09.04.2023

Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T10:43

2023-04-09T10:43

2023-04-09T11:46

днепр (город)

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, вчера около Дарьевки уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" с боекомплектом. "Потери: пять погибших военных ВСУ", — добавил источник. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и селам Горностаево и Рыбальче выпустили более 40 снарядов.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.

https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864034972.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

херсонская область

херсон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, безопасность