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Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области - РИА Новости, 09.04.2023
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10:43 09.04.2023 (обновлено: 11:46 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864049411.html
Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области - РИА Новости, 09.04.2023
Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T10:43
2023-04-09T11:46
днепр (город)
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, вчера около Дарьевки уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" с боекомплектом. "Потери: пять погибших военных ВСУ", — добавил источник. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и селам Горностаево и Рыбальче выпустили более 40 снарядов.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864034972.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (город)
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днепр (город), херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Днепр (город), Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области

Артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы на правобережье Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем, потери: пять погибших военных ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, вчера около Дарьевки уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" с боекомплектом.
"Потери: пять погибших военных ВСУ", — добавил источник.
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Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сел левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и селам Горностаево и Рыбальче выпустили более 40 снарядов.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.
При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
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