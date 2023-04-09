Штурмующие собор УПЦ в Хмельницкой области толкнули прихожанку
Штурмующие собор УПЦ в Каменце-Подольском толкнули прихожанку, она находится в больнице
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пытающиеся захватить собор Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области толкнули прихожанку, из-за чего она оказалась в больнице с переломом бедра, сообщает Союз православных журналистов.
Ранее в УПЦ сообщили, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" снова пытаются силой захватить собор в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области на Украине. Накануне сторонники ПЦУ собирались у стен кафедрального собора. Около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ.
"Как сообщает наш корреспондент, наступающие толкнули прихожанку УПЦ на землю. Сейчас она в больнице, говорят, перелом бедра", - пишет Союз православных журналистов.
По информации союза, сторонники ПЦУ также применили слезоточивый газ против прихожан собора.
Второго апреля в УПЦ сообщили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор канонической УПЦ в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. Издание "Общественное" написало, что штурмовавшие собор провели собрание, на котором проголосовали за его переход в раскольническую структуру ПЦУ, ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".