https://ria.ru/20230409/sobor-1864109962.html

Штурмующие собор УПЦ в Хмельницкой области толкнули прихожанку

Штурмующие собор УПЦ в Хмельницкой области толкнули прихожанку - РИА Новости, 09.04.2023

Штурмующие собор УПЦ в Хмельницкой области толкнули прихожанку

Пытающиеся захватить собор Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области толкнули прихожанку, из-за чего она... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T21:19

2023-04-09T21:19

2023-04-09T21:19

религия

религия

украина

каменец-подольский

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пытающиеся захватить собор Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области толкнули прихожанку, из-за чего она оказалась в больнице с переломом бедра, сообщает Союз православных журналистов. Ранее в УПЦ сообщили, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" снова пытаются силой захватить собор в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области на Украине. Накануне сторонники ПЦУ собирались у стен кафедрального собора. Около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ. "Как сообщает наш корреспондент, наступающие толкнули прихожанку УПЦ на землю. Сейчас она в больнице, говорят, перелом бедра", - пишет Союз православных журналистов. По информации союза, сторонники ПЦУ также применили слезоточивый газ против прихожан собора. Второго апреля в УПЦ сообщили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор канонической УПЦ в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. Издание "Общественное" написало, что штурмовавшие собор провели собрание, на котором проголосовали за его переход в раскольническую структуру ПЦУ, ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864082385.html

https://ria.ru/20230409/sobor-1864079040.html

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каменец-подольский

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, каменец-подольский, ситуация вокруг упц