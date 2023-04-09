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Митрополит УПЦ потребовал не дать захватить собор в Каменце-Подольском - РИА Новости, 09.04.2023
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Религия
 
15:38 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/sobor-1864079040.html
Митрополит УПЦ потребовал не дать захватить собор в Каменце-Подольском
Митрополит УПЦ потребовал не дать захватить собор в Каменце-Подольском - РИА Новости, 09.04.2023
Митрополит УПЦ потребовал не дать захватить собор в Каменце-Подольском
Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор (Гаюн) обратился в полицию с требованием не допустить противостояния в связи с попыткой рейдерского захвата... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:38
2023-04-09T15:38
религия
религия
украина
каменец-подольский
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор (Гаюн) обратился в полицию с требованием не допустить противостояния в связи с попыткой рейдерского захвата собора Александра Невского, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "На территории кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского 8 апреля 2023 года неизвестными была предпринята попытка рейдерского захвата храма, который находится на балансе Каменец-Подольского епархиального управления. Требуем принять меры, чтобы избежать противостояния", - сообщает телеграм-канал союза. В субботу сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) собирались у стен кафедрального собора. Около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ. Второго апреля в УПЦ сообщили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор канонической УПЦ в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. Издание "Общественное" написало, что штурмовавшие собор провели собрание, на котором проголосовали за его переход в раскольническую структуру ПЦУ, ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230409/sluzhba-1864076361.html
украина
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религия, украина, каменец-подольский, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Религия, Украина, Каменец-Подольский, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Митрополит УПЦ потребовал не дать захватить собор в Каменце-Подольском

Митрополит УПЦ потребовал от полиции не дать рейдерам захватить собор в Каменце-Подольском

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкКупола
Купола - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор (Гаюн) обратился в полицию с требованием не допустить противостояния в связи с попыткой рейдерского захвата собора Александра Невского, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"На территории кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского 8 апреля 2023 года неизвестными была предпринята попытка рейдерского захвата храма, который находится на балансе Каменец-Подольского епархиального управления. Требуем принять меры, чтобы избежать противостояния", - сообщает телеграм-канал союза.
В субботу сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) собирались у стен кафедрального собора. Около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ.
Второго апреля в УПЦ сообщили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор канонической УПЦ в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. Издание "Общественное" написало, что штурмовавшие собор провели собрание, на котором проголосовали за его переход в раскольническую структуру ПЦУ, ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в храме Киево-Печерской лавры
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