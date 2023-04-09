Верующие канонической УПЦ опасаются захвата храма в Каменец-Подольском
Верующие канонической УПЦ опасаются захвата храма в Каменец-Подольском на Украине
Купола. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Союз православных журналистов сообщил в воскресенье, что в полдень возможен захват кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области на Украине.
В субботу сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) собирались у стен кафедрального собора. Около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к УПЦ, "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ.
«
"Каменец-Подольский. Сообщают, что из Хмельницкого в город, к храму Александра Невского едет рота "спецназначения", то есть, спецназ. Вероятно, власти решили пойти на силовой захват храма. Скорее всего, в 12.00 (совпадает с мск), именно к этому времени вчера рейдеры призывали прийти к храму противников УПЦ, будет штурм храма", - говорится в сообщении союза в Telegram-канале.
Второго апреля в УПЦ сообщили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже в церкви сообщили, что священнослужителей вывели с территории собора. Издание "Общественное" написало, что штурмовавшие собор провели собрание, на котором проголосовали за его переход в раскольническую структуру "Православная церковь Украины", ключи от помещений передали "комиссии", которая зашла в храм и начала опись имущества.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".