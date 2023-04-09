СМИ: в ЕС сомневаются, что смогут передать Украине миллион снарядов
Welt am Sonntag: в ЕС сомневаются в реализации плана по передаче Украине миллиона снарядов
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военные круги в Брюсселе ставят под сомнение реализацию плана, по которому ЕС должен передать Украине миллион снарядов калибра 155 миллиметров, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.
Согласно публикации, речь идет о плане, в соответствии с которым 17 стран объединения совместно с Норвегией хотят передать Киеву боеприпасы в ближайшие 12 месяцев. Армии этих стран должны отправить снаряды из своих запасов, получив компенсацию за счет средств ЕС. На это выделяется миллиард евро, и еще столько же Евросоюз планирует направить на совместные закупки новых боеприпасов, говорится в материале.
Но осведомленные лица "сомневаются, что план сработает", подчеркивает газета.
"В брюссельских военных кругах говорят, что миллион снарядов едва ли будет собран. По крайней мере, не в течение одного года", — говорится в статье.
Переговоры между сторонами идут тяжело, речь идет о "полномочиях, тщеславии и национальных интересах".
По данным газеты, одни страны ЕС хотят заказать артиллерийские снаряды через Европейское оборонное агентство (EDA), тогда как другие выступают против. Самый же щекотливый вопрос заключается в возможности закупок снарядов за пределами Европы: к примеру, против такого сценария выступает Франция, которая предпочла бы, чтобы заказы получила ее собственная оборонная промышленность, а Греция и Кипр опасаются, что заказы достанутся турецким производителям.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.