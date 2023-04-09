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СМИ: в ЕС сомневаются, что смогут передать Украине миллион снарядов - РИА Новости, 09.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 09.04.2023 (обновлено: 17:50 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/snaryady-1864075334.html
СМИ: в ЕС сомневаются, что смогут передать Украине миллион снарядов
СМИ: в ЕС сомневаются, что смогут передать Украине миллион снарядов - РИА Новости, 09.04.2023
СМИ: в ЕС сомневаются, что смогут передать Украине миллион снарядов
Военные круги в Брюсселе ставят под сомнение реализацию плана, по которому ЕС должен передать Украине миллион снарядов калибра 155 миллиметров, сообщила... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:59
2023-04-09T17:50
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
нато
в мире
норвегия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военные круги в Брюсселе ставят под сомнение реализацию плана, по которому ЕС должен передать Украине миллион снарядов калибра 155 миллиметров, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag. Согласно публикации, речь идет о плане, в соответствии с которым 17 стран объединения совместно с Норвегией хотят передать Киеву боеприпасы в ближайшие 12 месяцев. Армии этих стран должны отправить снаряды из своих запасов, получив компенсацию за счет средств ЕС. На это выделяется миллиард евро, и еще столько же Евросоюз планирует направить на совместные закупки новых боеприпасов, говорится в материале. Но осведомленные лица "сомневаются, что план сработает", подчеркивает газета. "В брюссельских военных кругах говорят, что миллион снарядов едва ли будет собран. По крайней мере, не в течение одного года", — говорится в статье. Переговоры между сторонами идут тяжело, речь идет о "полномочиях, тщеславии и национальных интересах". По данным газеты, одни страны ЕС хотят заказать артиллерийские снаряды через Европейское оборонное агентство (EDA), тогда как другие выступают против. Самый же щекотливый вопрос заключается в возможности закупок снарядов за пределами Европы: к примеру, против такого сценария выступает Франция, которая предпочла бы, чтобы заказы получила ее собственная оборонная промышленность, а Греция и Кипр опасаются, что заказы достанутся турецким производителям. Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230406/boepripasy-1863355458.html
https://ria.ru/20230331/es-1862028706.html
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украина, евросоюз, нато, в мире, норвегия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, НАТО, В мире, Норвегия
СМИ: в ЕС сомневаются, что смогут передать Украине миллион снарядов

Welt am Sonntag: в ЕС сомневаются в реализации плана по передаче Украине миллиона снарядов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военные круги в Брюсселе ставят под сомнение реализацию плана, по которому ЕС должен передать Украине миллион снарядов калибра 155 миллиметров, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.
Согласно публикации, речь идет о плане, в соответствии с которым 17 стран объединения совместно с Норвегией хотят передать Киеву боеприпасы в ближайшие 12 месяцев. Армии этих стран должны отправить снаряды из своих запасов, получив компенсацию за счет средств ЕС. На это выделяется миллиард евро, и еще столько же Евросоюз планирует направить на совместные закупки новых боеприпасов, говорится в материале.
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Но осведомленные лица "сомневаются, что план сработает", подчеркивает газета.
"В брюссельских военных кругах говорят, что миллион снарядов едва ли будет собран. По крайней мере, не в течение одного года", — говорится в статье.
Переговоры между сторонами идут тяжело, речь идет о "полномочиях, тщеславии и национальных интересах".
По данным газеты, одни страны ЕС хотят заказать артиллерийские снаряды через Европейское оборонное агентство (EDA), тогда как другие выступают против. Самый же щекотливый вопрос заключается в возможности закупок снарядов за пределами Европы: к примеру, против такого сценария выступает Франция, которая предпочла бы, чтобы заказы получила ее собственная оборонная промышленность, а Греция и Кипр опасаются, что заказы достанутся турецким производителям.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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