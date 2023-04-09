https://ria.ru/20230409/snaryady-1864075334.html

СМИ: в ЕС сомневаются, что смогут передать Украине миллион снарядов

СМИ: в ЕС сомневаются, что смогут передать Украине миллион снарядов - РИА Новости, 09.04.2023

СМИ: в ЕС сомневаются, что смогут передать Украине миллион снарядов

Военные круги в Брюсселе ставят под сомнение реализацию плана, по которому ЕС должен передать Украине миллион снарядов калибра 155 миллиметров, сообщила... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T14:59

2023-04-09T14:59

2023-04-09T17:50

специальная военная операция на украине

украина

евросоюз

нато

в мире

норвегия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военные круги в Брюсселе ставят под сомнение реализацию плана, по которому ЕС должен передать Украине миллион снарядов калибра 155 миллиметров, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag. Согласно публикации, речь идет о плане, в соответствии с которым 17 стран объединения совместно с Норвегией хотят передать Киеву боеприпасы в ближайшие 12 месяцев. Армии этих стран должны отправить снаряды из своих запасов, получив компенсацию за счет средств ЕС. На это выделяется миллиард евро, и еще столько же Евросоюз планирует направить на совместные закупки новых боеприпасов, говорится в материале. Но осведомленные лица "сомневаются, что план сработает", подчеркивает газета. "В брюссельских военных кругах говорят, что миллион снарядов едва ли будет собран. По крайней мере, не в течение одного года", — говорится в статье. Переговоры между сторонами идут тяжело, речь идет о "полномочиях, тщеславии и национальных интересах". По данным газеты, одни страны ЕС хотят заказать артиллерийские снаряды через Европейское оборонное агентство (EDA), тогда как другие выступают против. Самый же щекотливый вопрос заключается в возможности закупок снарядов за пределами Европы: к примеру, против такого сценария выступает Франция, которая предпочла бы, чтобы заказы получила ее собственная оборонная промышленность, а Греция и Кипр опасаются, что заказы достанутся турецким производителям. Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230406/boepripasy-1863355458.html

https://ria.ru/20230331/es-1862028706.html

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украина, евросоюз, нато, в мире, норвегия