https://ria.ru/20230409/sluzhba-1864076361.html
Глава ПЦУ проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре
Глава ПЦУ проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 09.04.2023
Глава ПЦУ проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю праздника Пасхи 16 апреля проведет богослужение в Киево-Печерской лавре, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:05
2023-04-09T15:05
2023-04-09T15:05
религия
религия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
киев
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю праздника Пасхи 16 апреля проведет богослужение в Киево-Печерской лавре, сообщили в воскресенье в издании "Общественное". "Митрополит ПЦУ Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении на сайте издания. О времени проведения службы будет сообщено дополнительно, "поскольку на Пасху в столице не будут отменять комендантский час". "Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в лавре в Успенском соборе, но скорее всего после комендантского часа утром", - приводит слова митрополита издание. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230408/khram-1864005029.html
https://ria.ru/20230409/raskolniki-1864057242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, киев, украина, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Украина, Киево-Печерская Лавра
Глава ПЦУ проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре
Глава раскольнической ПЦУ Епифаний проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости.
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю праздника Пасхи 16 апреля проведет богослужение в Киево-Печерской лавре, сообщили в воскресенье в издании "Общественное
".
"Митрополит ПЦУ Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении на сайте издания.
О времени проведения службы будет сообщено дополнительно, "поскольку на Пасху в столице не будут отменять комендантский час".
"Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в лавре в Успенском соборе, но скорее всего после комендантского часа утром", - приводит слова митрополита издание.
Во Львовской области опечатали храм УПЦ после отказа прихожан перейти в ПЦУ
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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