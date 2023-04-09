https://ria.ru/20230409/sluzhba-1864076361.html

Глава ПЦУ проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре

Глава ПЦУ проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 09.04.2023

Глава ПЦУ проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю праздника Пасхи 16 апреля проведет богослужение в Киево-Печерской лавре, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T15:05

2023-04-09T15:05

2023-04-09T15:05

религия

религия

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

киев

украина

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю праздника Пасхи 16 апреля проведет богослужение в Киево-Печерской лавре, сообщили в воскресенье в издании "Общественное". "Митрополит ПЦУ Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении на сайте издания. О времени проведения службы будет сообщено дополнительно, "поскольку на Пасху в столице не будут отменять комендантский час". "Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в лавре в Успенском соборе, но скорее всего после комендантского часа утром", - приводит слова митрополита издание. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230408/khram-1864005029.html

https://ria.ru/20230409/raskolniki-1864057242.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, киев, украина, киево-печерская лавра