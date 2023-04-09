https://ria.ru/20230409/siriya-1864031948.html

Сирийская ПВО сбила несколько израильских ракет

Сирийская ПВО сбила несколько израильских ракет - РИА Новости, 09.04.2023

Сирийская ПВО сбила несколько израильских ракет

Сирийские системы ПВО сбили несколько израильских ракет, сообщило министерство обороны Арабской республики в соцсетях. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T06:38

2023-04-09T06:38

2023-04-09T07:45

сирия

в мире

голанские высоты

израиль

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сирийские системы ПВО сбили несколько израильских ракет, сообщило министерство обороны Арабской республики в соцсетях.ПВО, по данным военных, удалось сбить часть ракет, запущенных ЦАХАЛом со стороны Голанских высот по ряду точек на юге Сирии.Израильский обстрел начался около 5.00 по местному времени (совпадает с мск). При этом атака привела к "материальным потерям" у сирийской стороны.Израильская армия рано утром в воскресенье заявила, что открыла артиллерийский огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам. Всего было запущено три ракеты, две из которых достигли Израиля. Одна из них упала на открытой местности, а вторая была сбита средствами ПРО.Это второй за несколько часов ракетный обстрел по израильской территории с территории Сирии.В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась на фоне продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно в период священного для мусульман месяца Рамадан происходят столкновения палестинцев с израильской полицией.В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после теракта отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов.

https://ria.ru/20230409/iordan-1864021569.html

https://ria.ru/20230408/erdogan-1864014640.html

сирия

голанские высоты

израиль

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сирия, в мире, голанские высоты, израиль