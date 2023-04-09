https://ria.ru/20230409/siriya-1864025536.html

На юге Голанских высот сработали сирены тревоги

На юге Голанских высот сработали сирены тревоги - РИА Новости, 09.04.2023

На юге Голанских высот сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на юге Голанских высот, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T03:16

2023-04-09T03:16

2023-04-09T04:24

сирия

голанские высоты

в мире

израиль

ливан

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Сирены тревоги сработали на юге Голанских высот, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).В сообщении армейской пресс-службы в телеграм-канале говорится, что сирены прозвучали в кибуце Натур и мошаве Авней Эйтан, которые находятся на юге Голанских высот.Других подробностей пока не отмечается.Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве.В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась на фоне продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно в период священного для мусульман месяца Рамадан происходят столкновения палестинцев с израильской полицией.В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.

https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230408/siriya-izrail-1864016061.html

сирия

голанские высоты

израиль

ливан

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сирия, голанские высоты, в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля