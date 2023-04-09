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На юге Голанских высот сработали сирены тревоги - РИА Новости, 09.04.2023
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03:16 09.04.2023 (обновлено: 04:24 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/siriya-1864025536.html
На юге Голанских высот сработали сирены тревоги
На юге Голанских высот сработали сирены тревоги - РИА Новости, 09.04.2023
На юге Голанских высот сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на юге Голанских высот, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T03:16
2023-04-09T04:24
сирия
голанские высоты
в мире
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Сирены тревоги сработали на юге Голанских высот, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).В сообщении армейской пресс-службы в телеграм-канале говорится, что сирены прозвучали в кибуце Натур и мошаве Авней Эйтан, которые находятся на юге Голанских высот.Других подробностей пока не отмечается.Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве.В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась на фоне продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно в период священного для мусульман месяца Рамадан происходят столкновения палестинцев с израильской полицией.В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.
https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230408/siriya-izrail-1864016061.html
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сирия, голанские высоты, в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля
Сирия, Голанские высоты, В мире, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля
На юге Голанских высот сработали сирены тревоги

В армии обороны Израиля заявили, что на юге Голанских высот сработали сирены тревоги

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Сирены тревоги сработали на юге Голанских высот, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В сообщении армейской пресс-службы в телеграм-канале говорится, что сирены прозвучали в кибуце Натур и мошаве Авней Эйтан, которые находятся на юге Голанских высот.
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Других подробностей пока не отмечается.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве.
В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась на фоне продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно в период священного для мусульман месяца Рамадан происходят столкновения палестинцев с израильской полицией.
В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.
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Армия обороны Израиля заявила о ракетном обстреле Голанских высот из Сирии
8 апреля, 23:06
 
СирияГоланские высотыВ миреИзраильЛиванБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля
 
 
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