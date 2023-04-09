На юге Голанских высот сработали сирены тревоги
В армии обороны Израиля заявили, что на юге Голанских высот сработали сирены тревоги
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Сирены тревоги сработали на юге Голанских высот, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В сообщении армейской пресс-службы в телеграм-канале говорится, что сирены прозвучали в кибуце Натур и мошаве Авней Эйтан, которые находятся на юге Голанских высот.
Других подробностей пока не отмечается.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве.
В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась на фоне продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно в период священного для мусульман месяца Рамадан происходят столкновения палестинцев с израильской полицией.
В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.