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Животные начали смену шубок на природных территориях Москвы - РИА Новости, 09.04.2023
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15:24 09.04.2023 (обновлено: 17:57 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/shubki-1864077172.html
Животные начали смену шубок на природных территориях Москвы
Животные начали смену шубок на природных территориях Москвы - РИА Новости, 09.04.2023
Животные начали смену шубок на природных территориях Москвы
Животные на природных территориях столицы меняют шубки с зимних на летние, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:24
2023-04-09T17:57
хорошие новости
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Животные на природных территориях столицы меняют шубки с зимних на летние, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале. Отмечается, что с наступлением холодов звери утепляются, а в преддверии летнего сезона сбрасывают лишнюю шерсть. Некоторые при этом меняют и окрас, чтобы быть менее заметными и успешно скрываться от хищников и других опасностей. Так, линька у белок длится один-два месяца. "Переодеваться" в летний ярко-рыжий наряд грызун начинает с мордочки, а вот в зимний, серый, — наоборот, с хвоста. "Летом цвет меха у ласки буро-коричневый, но живот, брюшко, горло и внутренние поверхности лап — белого цвета, зимой зверек полностью белоснежный. Весной заяц-беляк меняет свою шубку на серую. У русака различия в цвете шерсти не столь явные, но зимняя шубка более густая и плотная, чем летняя", — указывается в публикации. У горностая в летнее время бока, хвост, верхняя часть спины, лапки и верх головы коричневого цвета с оттенком бурого, кончик хвоста черный, а горло, лапки с внутренней стороны, подбородок и брюшко окрашены в желтовато-белый цвет. К зиме зверьки полностью белеют, лишь кончик хвоста остается черным.
https://ria.ru/20230407/klintukh-1863767500.html
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москва, комплекс городского хозяйства москвы
Хорошие новости, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
Животные начали смену шубок на природных территориях Москвы

Животные меняют шубки с зимних на летние на природных территориях Москвы

© Фото : предоставлено пресс-службой "Мосприроды"Заяц-беляк
Заяц-беляк - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой "Мосприроды"
Заяц-беляк. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Животные на природных территориях столицы меняют шубки с зимних на летние, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале.
«

"В марте переоделись белки, а в апреле "наряжаются" ласки, горностаи и зайцы", — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что с наступлением холодов звери утепляются, а в преддверии летнего сезона сбрасывают лишнюю шерсть. Некоторые при этом меняют и окрас, чтобы быть менее заметными и успешно скрываться от хищников и других опасностей.
Так, линька у белок длится один-два месяца. "Переодеваться" в летний ярко-рыжий наряд грызун начинает с мордочки, а вот в зимний, серый, — наоборот, с хвоста.
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"Летом цвет меха у ласки буро-коричневый, но живот, брюшко, горло и внутренние поверхности лап — белого цвета, зимой зверек полностью белоснежный. Весной заяц-беляк меняет свою шубку на серую. У русака различия в цвете шерсти не столь явные, но зимняя шубка более густая и плотная, чем летняя", — указывается в публикации.
У горностая в летнее время бока, хвост, верхняя часть спины, лапки и верх головы коричневого цвета с оттенком бурого, кончик хвоста черный, а горло, лапки с внутренней стороны, подбородок и брюшко окрашены в желтовато-белый цвет. К зиме зверьки полностью белеют, лишь кончик хвоста остается черным.
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