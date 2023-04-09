https://ria.ru/20230409/shubki-1864077172.html

Животные начали смену шубок на природных территориях Москвы

Животные начали смену шубок на природных территориях Москвы - РИА Новости, 09.04.2023

Животные начали смену шубок на природных территориях Москвы

Животные на природных территориях столицы меняют шубки с зимних на летние, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T15:24

2023-04-09T15:24

2023-04-09T17:57

хорошие новости

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Животные на природных территориях столицы меняют шубки с зимних на летние, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале. Отмечается, что с наступлением холодов звери утепляются, а в преддверии летнего сезона сбрасывают лишнюю шерсть. Некоторые при этом меняют и окрас, чтобы быть менее заметными и успешно скрываться от хищников и других опасностей. Так, линька у белок длится один-два месяца. "Переодеваться" в летний ярко-рыжий наряд грызун начинает с мордочки, а вот в зимний, серый, — наоборот, с хвоста. "Летом цвет меха у ласки буро-коричневый, но живот, брюшко, горло и внутренние поверхности лап — белого цвета, зимой зверек полностью белоснежный. Весной заяц-беляк меняет свою шубку на серую. У русака различия в цвете шерсти не столь явные, но зимняя шубка более густая и плотная, чем летняя", — указывается в публикации. У горностая в летнее время бока, хвост, верхняя часть спины, лапки и верх головы коричневого цвета с оттенком бурого, кончик хвоста черный, а горло, лапки с внутренней стороны, подбородок и брюшко окрашены в желтовато-белый цвет. К зиме зверьки полностью белеют, лишь кончик хвоста остается черным.

https://ria.ru/20230407/klintukh-1863767500.html

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москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, комплекс городского хозяйства москвы