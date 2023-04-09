https://ria.ru/20230409/resursy-1864089552.html

У Украины заканчиваются ресурсы ПВО, пишут СМИ

У Украины заканчиваются ресурсы ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 09.04.2023

У Украины заканчиваются ресурсы ПВО, пишут СМИ

Украинские системы противовоздушной обороны среднего радиуса исчерпают свои возможности к 23 мая, пишет Washington Post со ссылкой на утекшие секретные... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T17:58

2023-04-09T17:58

2023-04-09T19:35

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Украинские системы противовоздушной обороны среднего радиуса исчерпают свои возможности к 23 мая, пишет Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы американских военных и разведки.По данным СМИ, анализ ситуации с обеспечением боеприпасами проводился в период с конца февраля по начало марта этого года. Выяснилось, что Киев исчерпал военные ресурсы, которыми его снабдили США и союзники. Утекшие документы указывают на тревожащую нехватку у Украины поставляемого Западом оружия. Особенно это касается боеприпасов и средств противовоздушной обороны. В статье отмечается, что из-за истощения запасов украинским войскам нужно сделать так, чтобы системы ПВО в приоритетном порядке работали против истребителей и вертолетов. При этом Киев призывают не расходовать этот ресурс на "меньшие угрозы, подобные беспилотникам".Помимо средств ПВО, обеспокоенность Пентагона также вызывает сокращение артиллерийских запасов, которые, судя по прогнозам, могут закончиться в течение нескольких дней. Ранее сообщалось, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Как писала газета New York Times, ссылаясь на ряд документов, украинским властям пришлось перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении, что привело к "стратегическим издержкам" для Киева. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230409/terror-1863878901.html

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, вооруженные силы украины