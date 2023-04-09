https://ria.ru/20230409/raskolniki-1864057242.html

Раскольники захватили храм УПЦ в Хмельницкой области

Раскольники захватили храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 09.04.2023

Раскольники захватили храм УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T12:10

2023-04-09T12:10

2023-04-09T12:41

религия

в мире

украина

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

хмельницкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102270/18/1022701862_0:246:2768:1803_1920x0_80_0_0_0f459820c3b80a19795fd09c974a98e1.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Староконстантинове Хмельницкой области на Украине, заявил депутат городского совета Виталий Подгайчук. Сегодня Союз православных журналистов сообщил, что в полдень возможен захват кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области на Украине. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.Как отметили в российском МИД, режим Владимира Зеленского стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине и множит политику морального террора против сограждан и верующих.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230409/sobor-1864055051.html

украина

хмельницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, хмельницкая область