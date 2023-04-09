Раскольники захватили храм УПЦ в Хмельницкой области
Украинский депутат Подгайчук: раскольники захватили храм УПЦ в Староконстантинове
Купола. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Староконстантинове Хмельницкой области на Украине, заявил депутат городского совета Виталий Подгайчук.
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"Староконстантинов. Храм Рождества Пресвятой Богородицы 1807 года теперь в ПЦУ. <…> Продолжение следует", — написал он в социальной сети Facebook*.
Сегодня Союз православных журналистов сообщил, что в полдень возможен захват кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области на Украине.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
Как отметили в российском МИД, режим Владимира Зеленского стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине и множит политику морального террора против сограждан и верующих.
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