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Раскольники захватили храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 09.04.2023
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Религия
 
12:10 09.04.2023 (обновлено: 12:41 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/raskolniki-1864057242.html
Раскольники захватили храм УПЦ в Хмельницкой области
Раскольники захватили храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 09.04.2023
Раскольники захватили храм УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T12:10
2023-04-09T12:41
религия
в мире
украина
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
хмельницкая область
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Староконстантинове Хмельницкой области на Украине, заявил депутат городского совета Виталий Подгайчук. Сегодня Союз православных журналистов сообщил, что в полдень возможен захват кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области на Украине. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.Как отметили в российском МИД, режим Владимира Зеленского стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине и множит политику морального террора против сограждан и верующих.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, хмельницкая область
Религия, В мире, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Хмельницкая область
Раскольники захватили храм УПЦ в Хмельницкой области

Украинский депутат Подгайчук: раскольники захватили храм УПЦ в Староконстантинове

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкКупола
Купола - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Староконстантинове Хмельницкой области на Украине, заявил депутат городского совета Виталий Подгайчук.
«

"Староконстантинов. Храм Рождества Пресвятой Богородицы 1807 года теперь в ПЦУ. <…> Продолжение следует", — написал он в социальной сети Facebook*.

Сегодня Союз православных журналистов сообщил, что в полдень возможен захват кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области на Украине.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
Как отметили в российском МИД, режим Владимира Зеленского стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине и множит политику морального террора против сограждан и верующих.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Купола - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Верующие канонической УПЦ опасаются захвата храма в Каменец-Подольском
Вчера, 11:47
 
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