https://ria.ru/20230409/pvo-1864071525.html

Российская ПВО за сутки сбила украинскую ракету "Гром-2" и 14 дронов

Российская ПВО за сутки сбила украинскую ракету "Гром-2" и 14 дронов - РИА Новости, 09.04.2023

Российская ПВО за сутки сбила украинскую ракету "Гром-2" и 14 дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 14 беспилотников и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч", сообщили РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T14:19

2023-04-09T14:19

2023-04-09T14:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 14 беспилотников и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки были уничтожены 14 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3716 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8593 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4543 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9387 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864048435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика