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Российская ПВО за сутки сбила украинскую ракету "Гром-2" и 14 дронов - РИА Новости, 09.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/pvo-1864071525.html
Российская ПВО за сутки сбила украинскую ракету "Гром-2" и 14 дронов
Российская ПВО за сутки сбила украинскую ракету "Гром-2" и 14 дронов - РИА Новости, 09.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила украинскую ракету "Гром-2" и 14 дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 14 беспилотников и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч", сообщили РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:19
2023-04-09T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 14 беспилотников и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки были уничтожены 14 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3716 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8593 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4543 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9387 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864048435.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила украинскую ракету "Гром-2" и 14 дронов

Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили украинскую ракету "Гром-2" и 14 дронов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", 14 беспилотников и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки были уничтожены 14 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3716 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8593 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4543 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9387 единиц специальной военной автомобильной техники.
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