Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности - РИА Новости, 09.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/pvo-1864036579.html
Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности
Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности - РИА Новости, 09.04.2023
Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что роль войск ПВО в обеспечении безопасности Минска будет только возрастать из-за событий вокруг страны. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T08:20
2023-04-09T08:20
белоруссия
минск
александр лукашенко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_0:140:3011:1834_1920x0_80_0_0_b2e9968ec364243981c7b072d315361b.jpg
МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что роль войск ПВО в обеспечении безопасности Минска будет только возрастать из-за событий вокруг страны. "Последние события вокруг нашей страны показывают, что роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности Республики Беларусь будут только возрастать, поэтому государством делается все возможное, чтобы воинские части и подразделения противовоздушной обороны всегда имели на вооружении самую современную технику для эффективного решения боевых задач", - заявил Лукашенко в поздравлении с Днем войск противовоздушной обороны. Его текст опубликован на сайте главы белорусского государства. "Знаю, что все, кому выпала особая честь служить в прославленных войсках, гордятся этим. Так должно быть и впредь. Убежден, что каждый из вас в любой обстановке готов выполнить свой долг перед страной и народом", - говорится в поздравлении. Лукашенко добавил, что, "опираясь на победные традиции ветеранов и настойчиво совершенствуя свое мастерство, личный состав войск ПВО круглосуточно несет боевое дежурство по охране воздушных рубежей родной Беларуси, бережет мирный труд и покой граждан".
https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_ea524d0d146e4b6fccc785b729e9f104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности

Лукашенко: роль ПВО в обеспечении безопасности Белоруссии будет только расти

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что роль войск ПВО в обеспечении безопасности Минска будет только возрастать из-за событий вокруг страны.
"Последние события вокруг нашей страны показывают, что роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности Республики Беларусь будут только возрастать, поэтому государством делается все возможное, чтобы воинские части и подразделения противовоздушной обороны всегда имели на вооружении самую современную технику для эффективного решения боевых задач", - заявил Лукашенко в поздравлении с Днем войск противовоздушной обороны. Его текст опубликован на сайте главы белорусского государства.
"Знаю, что все, кому выпала особая честь служить в прославленных войсках, гордятся этим. Так должно быть и впредь. Убежден, что каждый из вас в любой обстановке готов выполнить свой долг перед страной и народом", - говорится в поздравлении.
Лукашенко добавил, что, "опираясь на победные традиции ветеранов и настойчиво совершенствуя свое мастерство, личный состав войск ПВО круглосуточно несет боевое дежурство по охране воздушных рубежей родной Беларуси, бережет мирный труд и покой граждан".
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
"Мы не шантажируем". Лукашенко и Путин рассказали о будущем
6 апреля, 18:46
 
БелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала