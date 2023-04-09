https://ria.ru/20230409/pvo-1864036579.html
Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности
Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности - РИА Новости, 09.04.2023
Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что роль войск ПВО в обеспечении безопасности Минска будет только возрастать из-за событий вокруг страны. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T08:20
2023-04-09T08:20
2023-04-09T08:20
белоруссия
минск
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что роль войск ПВО в обеспечении безопасности Минска будет только возрастать из-за событий вокруг страны. "Последние события вокруг нашей страны показывают, что роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности Республики Беларусь будут только возрастать, поэтому государством делается все возможное, чтобы воинские части и подразделения противовоздушной обороны всегда имели на вооружении самую современную технику для эффективного решения боевых задач", - заявил Лукашенко в поздравлении с Днем войск противовоздушной обороны. Его текст опубликован на сайте главы белорусского государства. "Знаю, что все, кому выпала особая честь служить в прославленных войсках, гордятся этим. Так должно быть и впредь. Убежден, что каждый из вас в любой обстановке готов выполнить свой долг перед страной и народом", - говорится в поздравлении. Лукашенко добавил, что, "опираясь на победные традиции ветеранов и настойчиво совершенствуя свое мастерство, личный состав войск ПВО круглосуточно несет боевое дежурство по охране воздушных рубежей родной Беларуси, бережет мирный труд и покой граждан".
https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности
Лукашенко: роль ПВО в обеспечении безопасности Белоруссии будет только расти
МИНСК, 9 апр - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что роль войск ПВО в обеспечении безопасности Минска будет только возрастать из-за событий вокруг страны.
"Последние события вокруг нашей страны показывают, что роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности Республики Беларусь будут только возрастать, поэтому государством делается все возможное, чтобы воинские части и подразделения противовоздушной обороны всегда имели на вооружении самую современную технику для эффективного решения боевых задач", - заявил Лукашенко
в поздравлении с Днем войск противовоздушной обороны. Его текст опубликован на сайте главы белорусского государства.
"Знаю, что все, кому выпала особая честь служить в прославленных войсках, гордятся этим. Так должно быть и впредь. Убежден, что каждый из вас в любой обстановке готов выполнить свой долг перед страной и народом", - говорится в поздравлении.
Лукашенко добавил, что, "опираясь на победные традиции ветеранов и настойчиво совершенствуя свое мастерство, личный состав войск ПВО круглосуточно несет боевое дежурство по охране воздушных рубежей родной Беларуси, бережет мирный труд и покой граждан".
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