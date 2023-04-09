https://ria.ru/20230409/pvo-1864036579.html

Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности

Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности - РИА Новости, 09.04.2023

Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что роль войск ПВО в обеспечении безопасности Минска будет только возрастать из-за событий вокруг страны. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T08:20

2023-04-09T08:20

2023-04-09T08:20

белоруссия

минск

александр лукашенко

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_0:140:3011:1834_1920x0_80_0_0_b2e9968ec364243981c7b072d315361b.jpg

МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что роль войск ПВО в обеспечении безопасности Минска будет только возрастать из-за событий вокруг страны. "Последние события вокруг нашей страны показывают, что роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности Республики Беларусь будут только возрастать, поэтому государством делается все возможное, чтобы воинские части и подразделения противовоздушной обороны всегда имели на вооружении самую современную технику для эффективного решения боевых задач", - заявил Лукашенко в поздравлении с Днем войск противовоздушной обороны. Его текст опубликован на сайте главы белорусского государства. "Знаю, что все, кому выпала особая честь служить в прославленных войсках, гордятся этим. Так должно быть и впредь. Убежден, что каждый из вас в любой обстановке готов выполнить свой долг перед страной и народом", - говорится в поздравлении. Лукашенко добавил, что, "опираясь на победные традиции ветеранов и настойчиво совершенствуя свое мастерство, личный состав войск ПВО круглосуточно несет боевое дежурство по охране воздушных рубежей родной Беларуси, бережет мирный труд и покой граждан".

https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире