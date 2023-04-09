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В Москве в Вербное воскресенье потеплеет до 15 градусов - РИА Новости, 09.04.2023
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05:47 09.04.2023 (обновлено: 07:56 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/prognoz-1864029651.html
В Москве в Вербное воскресенье потеплеет до 15 градусов
В Москве в Вербное воскресенье потеплеет до 15 градусов - РИА Новости, 09.04.2023
В Москве в Вербное воскресенье потеплеет до 15 градусов
Переменная облачность, без осадков и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T05:47
2023-04-09T07:56
москва
гидрометцентр
общество
вербное воскресенье
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. "Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 15 градусов", - говорится в сообщении. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 1 градуса по Цельсию.
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москва, гидрометцентр, общество, вербное воскресенье
Москва, Гидрометцентр, Общество, Вербное воскресенье
В Москве в Вербное воскресенье потеплеет до 15 градусов

Гидрометцентр: в Москве в воскресенье ожидаются переменная облачность и 15 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк Староконюшенный переулок в Москве
Староконюшенный переулок в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Староконюшенный переулок в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 15 градусов", - говорится в сообщении.
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В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 1 градуса по Цельсию.
 
МоскваГидрометцентрОбществоВербное воскресенье
 
 
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