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В Москве в Вербное воскресенье потеплеет до 15 градусов
В Москве в Вербное воскресенье потеплеет до 15 градусов - РИА Новости, 09.04.2023
В Москве в Вербное воскресенье потеплеет до 15 градусов
Переменная облачность, без осадков и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T05:47
2023-04-09T05:47
2023-04-09T07:56
москва
гидрометцентр
общество
вербное воскресенье
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. "Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 15 градусов", - говорится в сообщении. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 1 градуса по Цельсию.
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москва, гидрометцентр, общество, вербное воскресенье
Москва, Гидрометцентр, Общество, Вербное воскресенье
В Москве в Вербное воскресенье потеплеет до 15 градусов
Гидрометцентр: в Москве в воскресенье ожидаются переменная облачность и 15 градусов тепла