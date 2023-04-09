https://ria.ru/20230409/prognoz-1864029651.html

В Москве в Вербное воскресенье потеплеет до 15 градусов

В Москве в Вербное воскресенье потеплеет до 15 градусов - РИА Новости, 09.04.2023

В Москве в Вербное воскресенье потеплеет до 15 градусов

Переменная облачность, без осадков и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T05:47

2023-04-09T05:47

2023-04-09T07:56

москва

гидрометцентр

общество

вербное воскресенье

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. "Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 15 градусов", - говорится в сообщении. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 1 градуса по Цельсию.

https://ria.ru/20230408/vilfand-1863910867.html

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москва, гидрометцентр, общество, вербное воскресенье