https://ria.ru/20230409/primore-1864036852.html
В Приморье жители отрезанного от дороги села соорудили навесную переправу
В Приморье жители отрезанного от дороги села соорудили навесную переправу - РИА Новости, 09.04.2023
В Приморье жители отрезанного от дороги села соорудили навесную переправу
Село Фурманово в Ольгинском округе Приморского края отрезано от дорожного сообщения из-за разлива реки, на двух участках дорог в крае действуют ограничения для... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T08:21
2023-04-09T08:21
2023-04-09T08:21
происшествия
приморский край
яковлевский район
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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр - РИА Новости. Село Фурманово в Ольгинском округе Приморского края отрезано от дорожного сообщения из-за разлива реки, на двух участках дорог в крае действуют ограничения для проезда легкового транспорта, сообщает Примавтодор. Ранее в социальных сетях распространилось видео из отрезанного от дороги приморского села Фурманово. На кадрах видно, как жители отправляют "грузы" по натянутому через разлив канату. По навесной "переправе" с одной стороны отправляют рюкзак, на другой его подхватывают два жителя села. Утверждается, что селяне таким образом получают продукты и лекарства. "Нет проезда на 25 километре участка дороги 300 км – Фурманово. Пока вода прибывает. Дорожники ведут работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что осадки и интенсивное снеготаяние привели к разливу рек в двух муниципалитетах Приморья, аварийно−восстановительные работы продолжаются По данным Примавтодора, из-за перелива ограничен проезд легкового транспорта в Яковлевском районе на участке дороги Загорное-Краснояровка со 2-го по 5-й километры, на трассе Находка−Лазо−Ольга−Кавалерово на 280-м и 282-м километрах, где Ольгинский филиал Примавтодора уложил трубы для осуществления проезда. Ночью на краевых дорогах дежурили 32 единицы техники, информируют дорожники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, яковлевский район
Происшествия, Приморский край, Яковлевский район
В Приморье жители отрезанного от дороги села соорудили навесную переправу
В Приморье жители отрезанного от дороги села наладили навесную переправу для продуктов
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр - РИА Новости.
Село Фурманово в Ольгинском округе Приморского края отрезано от дорожного сообщения из-за разлива реки, на двух участках дорог в крае действуют ограничения для проезда легкового транспорта, сообщает Примавтодор
.
Ранее в социальных сетях распространилось видео из отрезанного от дороги приморского села Фурманово. На кадрах видно, как жители отправляют "грузы" по натянутому через разлив канату. По навесной "переправе" с одной стороны отправляют рюкзак, на другой его подхватывают два жителя села. Утверждается, что селяне таким образом получают продукты и лекарства.
"Нет проезда на 25 километре участка дороги 300 км – Фурманово. Пока вода прибывает. Дорожники ведут работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осадки и интенсивное снеготаяние привели к разливу рек в двух муниципалитетах Приморья, аварийно−восстановительные работы продолжаются
По данным Примавтодора, из-за перелива ограничен проезд легкового транспорта в Яковлевском районе
на участке дороги Загорное-Краснояровка со 2-го по 5-й километры, на трассе Находка−Лазо−Ольга−Кавалерово на 280-м и 282-м километрах, где Ольгинский филиал Примавтодора уложил трубы для осуществления проезда.
Ночью на краевых дорогах дежурили 32 единицы техники, информируют дорожники.
В Приморье три села отрезаны от транспортного сообщения из-за тайфуна