https://ria.ru/20230409/primore-1864036852.html

В Приморье жители отрезанного от дороги села соорудили навесную переправу

В Приморье жители отрезанного от дороги села соорудили навесную переправу - РИА Новости, 09.04.2023

В Приморье жители отрезанного от дороги села соорудили навесную переправу

Село Фурманово в Ольгинском округе Приморского края отрезано от дорожного сообщения из-за разлива реки, на двух участках дорог в крае действуют ограничения для... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T08:21

2023-04-09T08:21

2023-04-09T08:21

происшествия

приморский край

яковлевский район

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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр - РИА Новости. Село Фурманово в Ольгинском округе Приморского края отрезано от дорожного сообщения из-за разлива реки, на двух участках дорог в крае действуют ограничения для проезда легкового транспорта, сообщает Примавтодор. Ранее в социальных сетях распространилось видео из отрезанного от дороги приморского села Фурманово. На кадрах видно, как жители отправляют "грузы" по натянутому через разлив канату. По навесной "переправе" с одной стороны отправляют рюкзак, на другой его подхватывают два жителя села. Утверждается, что селяне таким образом получают продукты и лекарства. "Нет проезда на 25 километре участка дороги 300 км – Фурманово. Пока вода прибывает. Дорожники ведут работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что осадки и интенсивное снеготаяние привели к разливу рек в двух муниципалитетах Приморья, аварийно−восстановительные работы продолжаются По данным Примавтодора, из-за перелива ограничен проезд легкового транспорта в Яковлевском районе на участке дороги Загорное-Краснояровка со 2-го по 5-й километры, на трассе Находка−Лазо−Ольга−Кавалерово на 280-м и 282-м километрах, где Ольгинский филиал Примавтодора уложил трубы для осуществления проезда. Ночью на краевых дорогах дежурили 32 единицы техники, информируют дорожники.

https://ria.ru/20220913/tayfun-1816484217.html

приморский край

яковлевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, яковлевский район