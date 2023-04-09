https://ria.ru/20230409/pozhar-1864054564.html
В Находке потушили пожар на территории угольного терминала
В Находке потушили пожар на территории угольного терминала - РИА Новости, 09.04.2023
В Находке потушили пожар на территории угольного терминала
Пожарные ликвидировали возгорание на территории угольного терминала в Находке, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T11:41
2023-04-09T11:41
2023-04-09T11:41
находка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на территории угольного терминала в Находке, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ранее в соцсетях распространились видео инцидента, на кадрах видны взмывшие на десяток метров яркие языки пламени и клубы чёрного дыма. На другом видео один из очевидцев бежит к месту ЧП, огонь и дым видны за краном. По данным ведомства, сообщение о возгорании грейферного погрузчика на территории угольного терминала в Находке поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 07.02 (00.02 мск). Всего в тушении было задействовано три единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.
https://ria.ru/20230408/pozhar-1863940638.html
https://ria.ru/20230403/pozhar-1862548638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
находка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Находка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Находке потушили пожар на территории угольного терминала
В Находке потушили пожар на территории угольного терминала, погибших и пострадавших нет