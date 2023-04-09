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В Находке потушили пожар на территории угольного терминала - РИА Новости, 09.04.2023
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11:41 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/pozhar-1864054564.html
В Находке потушили пожар на территории угольного терминала
В Находке потушили пожар на территории угольного терминала - РИА Новости, 09.04.2023
В Находке потушили пожар на территории угольного терминала
Пожарные ликвидировали возгорание на территории угольного терминала в Находке, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T11:41
2023-04-09T11:41
находка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на территории угольного терминала в Находке, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ранее в соцсетях распространились видео инцидента, на кадрах видны взмывшие на десяток метров яркие языки пламени и клубы чёрного дыма. На другом видео один из очевидцев бежит к месту ЧП, огонь и дым видны за краном. По данным ведомства, сообщение о возгорании грейферного погрузчика на территории угольного терминала в Находке поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 07.02 (00.02 мск). Всего в тушении было задействовано три единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.
https://ria.ru/20230408/pozhar-1863940638.html
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находка
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находка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Находка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Находке потушили пожар на территории угольного терминала

В Находке потушили пожар на территории угольного терминала, погибших и пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тушение пожара. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на территории угольного терминала в Находке, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее в соцсетях распространились видео инцидента, на кадрах видны взмывшие на десяток метров яркие языки пламени и клубы чёрного дыма. На другом видео один из очевидцев бежит к месту ЧП, огонь и дым видны за краном.
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По данным ведомства, сообщение о возгорании грейферного погрузчика на территории угольного терминала в Находке поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 07.02 (00.02 мск).
«
"На момент прибытия пожарных горел аккумуляторный отсек погрузчика. В результате пожара спецтехника повреждена огнём на площади около 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.
Всего в тушении было задействовано три единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.
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