https://ria.ru/20230409/pozhar-1864054564.html

В Находке потушили пожар на территории угольного терминала

В Находке потушили пожар на территории угольного терминала - РИА Новости, 09.04.2023

В Находке потушили пожар на территории угольного терминала

Пожарные ликвидировали возгорание на территории угольного терминала в Находке, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T11:41

2023-04-09T11:41

2023-04-09T11:41

находка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на территории угольного терминала в Находке, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ранее в соцсетях распространились видео инцидента, на кадрах видны взмывшие на десяток метров яркие языки пламени и клубы чёрного дыма. На другом видео один из очевидцев бежит к месту ЧП, огонь и дым видны за краном. По данным ведомства, сообщение о возгорании грейферного погрузчика на территории угольного терминала в Находке поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 07.02 (00.02 мск). Всего в тушении было задействовано три единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.

https://ria.ru/20230408/pozhar-1863940638.html

https://ria.ru/20230403/pozhar-1862548638.html

находка

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

находка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия