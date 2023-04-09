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ВСУ потеряли до 20 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 20 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 09.04.2023

ВСУ потеряли до 20 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях

На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов, Киев за сутки потерял до 20 человек,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T14:19

2023-04-09T14:19

2023-04-09T14:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов, Киев за сутки потерял до 20 человек, бронемашину и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Павловка и Водяное ДНР. "Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке Минобороны РФ.

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика