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ВСУ потеряли до 20 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 09.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/poteri-1864071831.html
ВСУ потеряли до 20 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 20 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 09.04.2023
ВСУ потеряли до 20 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов, Киев за сутки потерял до 20 человек,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:19
2023-04-09T14:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов, Киев за сутки потерял до 20 человек, бронемашину и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Павловка и Водяное ДНР. "Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке Минобороны РФ.
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 20 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 20 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска пресекли деятельность двух групп украинских диверсантов, Киев за сутки потерял до 20 человек, бронемашину и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Павловка и Водяное ДНР.
"Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке Минобороны РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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