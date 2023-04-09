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Посол Украины заявил об "ужасных" потерях ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023
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03:27 09.04.2023 (обновлено: 05:03 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/poteri-1864025627.html
Посол Украины заявил об "ужасных" потерях ВСУ
Посол Украины заявил об "ужасных" потерях ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023
Посол Украины заявил об "ужасных" потерях ВСУ
Киев на данный момент не раскрывает данные о потерях ВСУ, однако это будет "ужасное число", заявил в интервью таблоиду Daily Express посол Украины в... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T03:27
2023-04-09T05:03
в мире
украина
великобритания
вадим пристайко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
энтони блинкен
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Киев на данный момент не раскрывает данные о потерях ВСУ, однако это будет "ужасное число", заявил в интервью таблоиду Daily Express посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко"Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число", - сказал дипломат.По его словам, Киев готов продолжать конфликт "до последнего из нас". Комментируя сообщения о подготовке для наступления бригад украинской "Гвардии наступления" общей численностью в 40 тысяч солдат, он заявил, что Киев мобилизовал "миллион человек".Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Киева Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными.
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в мире, украина, великобритания, вадим пристайко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, энтони блинкен
В мире, Украина, Великобритания, Вадим Пристайко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Энтони Блинкен
Посол Украины заявил об "ужасных" потерях ВСУ

Посол Украины в Великобритании Пристайко: ВСУ несут в ходе СВО ужасные потери

© AP Photo / Efrem LukatskyПосол Украины в Британии Вадим Пристайко
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Киев на данный момент не раскрывает данные о потерях ВСУ, однако это будет "ужасное число", заявил в интервью таблоиду Daily Express посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко
"Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число", - сказал дипломат.
По его словам, Киев готов продолжать конфликт "до последнего из нас". Комментируя сообщения о подготовке для наступления бригад украинской "Гвардии наступления" общей численностью в 40 тысяч солдат, он заявил, что Киев мобилизовал "миллион человек".
Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Киева Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СМИ: Украина начнет крупнейшую мобилизацию для весеннего наступления ВСУ
7 апреля, 23:42
 
В миреУкраинаВеликобританияВадим ПристайкоДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЭнтони Блинкен
 
 
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