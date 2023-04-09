https://ria.ru/20230409/pogoda-1864090112.html
Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю
Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю - РИА Новости, 09.04.2023
Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю
В предстоящую пятницу из-за холодных ветров арктического антициклона температура в российской столице понизится, в ночные часы возможны заморозки до минус 1... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T18:05
2023-04-09T18:05
2023-04-09T18:36
москва
общество
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В предстоящую пятницу из-за холодных ветров арктического антициклона температура в российской столице понизится, в ночные часы возможны заморозки до минус 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что в большую часть предстоящей недели сохранится комфортный температурный фон. В понедельник метеоусловия в столичном регионе немного испортятся - слабовыраженный атмосферный фронт принесет с собой облака и незначительные дожди. Ночью будет плюс 1-6, днем - плюс 11-16."Начиная со вторника и до конца ближайшей семидневки инициативу в атмосфере вновь перехватит область повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей ждут по-весеннему погожие и теплые деньки. Под утро сохранится слабоположительная температура, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 13-18, что соответствует первомайским климатическим показателям", - сообщил Тишковец.
https://ria.ru/20230409/shubki-1864077172.html
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москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю
Синоптик Тишковец: температура в Москве вернется к климатической норме на следующей неделе
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В предстоящую пятницу из-за холодных ветров арктического антициклона температура в российской столице понизится, в ночные часы возможны заморозки до минус 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"По ночам столбики термометров будут колебаться около нуля с вероятностью слабых заморозков до минус 1, а после полудня от плюс 8 до плюс 13 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что в большую часть предстоящей недели сохранится комфортный температурный фон. В понедельник метеоусловия в столичном регионе немного испортятся - слабовыраженный атмосферный фронт принесет с собой облака и незначительные дожди. Ночью будет плюс 1-6, днем - плюс 11-16.
"Начиная со вторника и до конца ближайшей семидневки инициативу в атмосфере вновь перехватит область повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей ждут по-весеннему погожие и теплые деньки. Под утро сохранится слабоположительная температура, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 13-18, что соответствует первомайским климатическим показателям", - сообщил Тишковец.
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