https://ria.ru/20230409/pogoda-1864090112.html

Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю

Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю - РИА Новости, 09.04.2023

Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю

В предстоящую пятницу из-за холодных ветров арктического антициклона температура в российской столице понизится, в ночные часы возможны заморозки до минус 1... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T18:05

2023-04-09T18:05

2023-04-09T18:36

москва

общество

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826879882_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f98b5478c57ada645b9db93c42f5afc5.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В предстоящую пятницу из-за холодных ветров арктического антициклона температура в российской столице понизится, в ночные часы возможны заморозки до минус 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что в большую часть предстоящей недели сохранится комфортный температурный фон. В понедельник метеоусловия в столичном регионе немного испортятся - слабовыраженный атмосферный фронт принесет с собой облака и незначительные дожди. Ночью будет плюс 1-6, днем - плюс 11-16."Начиная со вторника и до конца ближайшей семидневки инициативу в атмосфере вновь перехватит область повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей ждут по-весеннему погожие и теплые деньки. Под утро сохранится слабоположительная температура, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 13-18, что соответствует первомайским климатическим показателям", - сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20230409/shubki-1864077172.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"