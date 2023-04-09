https://ria.ru/20230409/pogoda-1864045349.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 09.04.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 16 градусов ожидают в воскресенье жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T09:54

2023-04-09T09:54

2023-04-09T09:54

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 16 градусов ожидают в воскресенье жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится областью повышенного атмосферного давления с характерным преобладанием относительно солнечной и сухой погоды при температурном фоне на 3-4 градуса выше многолетней климатической нормы. "Погода ожидается облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в Москве - плюс 14-16, по области - плюс 12-17", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230408/vilfand-1863910867.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец, погода