https://ria.ru/20230409/pogoda-1864045349.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 09.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 16 градусов ожидают в воскресенье жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T09:54
2023-04-09T09:54
2023-04-09T09:54
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 16 градусов ожидают в воскресенье жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится областью повышенного атмосферного давления с характерным преобладанием относительно солнечной и сухой погоды при температурном фоне на 3-4 градуса выше многолетней климатической нормы. "Погода ожидается облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в Москве - плюс 14-16, по области - плюс 12-17", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230408/vilfand-1863910867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Тишковец: в Москве в воскресенье ожидают до 16 градусов тепла