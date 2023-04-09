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В Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ
В Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023
В Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ
Пророссийские активисты создали в контролируемом Киевом Херсоне подпольную организацию для уничтожения объектов украинских войск, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T03:34
2023-04-09T03:34
2023-04-09T09:22
херсон
николаев (украина)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 апр — РИА Новости. Пророссийские активисты создали в контролируемом Киевом Херсоне подпольную организацию для уничтожения объектов украинских войск, сообщил РИА Новости один из представителей организации.Он добавил, что "достоверно известно" о кочующих минометах украинских боевиков, которые заезжают в микрорайон Военка и обстреливают центр Херсона.Поводом для создания организации он назвал тяжелую гуманитарную ситуацию в Херсоне: перестали работать коммунальные службы, постоянные перебои в подаче электроэнергии, километровые очереди за продуктовыми наборами.Активист призвал мужчин призывного возраста, живущих в Херсоне, не покидать дома, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
https://radiosputnik.ria.ru/20230408/kherson-1863935982.html
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херсон, николаев (украина), вооруженные силы украины
Херсон, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины
В Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ
Представитель подполья в Херсоне заявил о создании в городе организации для борьбы с ВСУ
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 апр — РИА Новости. Пророссийские активисты создали в контролируемом Киевом Херсоне подпольную организацию для уничтожения объектов украинских войск, сообщил РИА Новости один из представителей организации.
«
"Мы создали организацию "Русский Херсон", наша цель — уничтожение объектов ВСУ. Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны", — сказал подпольщик.
Он добавил, что "достоверно известно" о кочующих минометах украинских боевиков, которые заезжают в микрорайон Военка и обстреливают центр Херсона.
Поводом для создания организации он назвал тяжелую гуманитарную ситуацию в Херсоне: перестали работать коммунальные службы, постоянные перебои в подаче электроэнергии, километровые очереди за продуктовыми наборами.
Активист призвал мужчин призывного возраста, живущих в Херсоне, не покидать дома, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию.
«
"После того как вам вручат повестки, вас отправят на полигон Широкий Лан под Николаев, вас обязательно накачают психотропными препаратами, а затем отправят на убой. <…> Мужчинам Херсона хочу сказать — сидите дома", — сказал он.
Херсонская область
вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.
При этом Киев
не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра
, включая Херсон
, контролируется Украиной
.
Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном