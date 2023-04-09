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Монополия на СМИ принадлежит англосаксам, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2023
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14:34 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/peskov-1864073182.html
Монополия на СМИ принадлежит англосаксам, заявил Песков
Монополия на СМИ принадлежит англосаксам, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2023
Монополия на СМИ принадлежит англосаксам, заявил Песков
Мировая монополия на СМИ принадлежит англосаксам и посягательства на нее приводят к истерике, американцы хотят, чтобы все жили по правилам и плясали под их... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:34
2023-04-09T14:34
россия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Мировая монополия на СМИ принадлежит англосаксам и посягательства на нее приводят к истерике, американцы хотят, чтобы все жили по правилам и плясали под их дудку, а Россия призывает жить по международному праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, мировая монополия на средства массовой информации, на гегемонию средств массовой информации в мире принадлежит, к сожалению, до сих пор англосаксам, то есть, говоря по-русски, это американцам и британцам. Потому что самые мощные мировые СМИ - это, все-таки, английские и американские. И даже такие скромные попытки, как у нас с RT, они сразу приходят к такой обостренной аллергии, к истерике с их стороны, то есть, любые посягательства на эту информационную монополию", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия1". "Ну а в целом речь идет о - президент Путин об этом неоднократно, кстати, говорил - американцы всех призывают жить по правилам, а мы призываем всех жить по праву, по международному праву. Это разные вещи, потому что право имеет универсальный характер, а правила кто-то устанавливает. И как раз американцы считают, что все должны плясать под их дудку. И жить по тем правилам, которые они, американцы, устанавливают. Вот и вся разница", - добавил он.
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россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Монополия на СМИ принадлежит англосаксам, заявил Песков

Песков: любые посягательства на монополию СМИ вызывают у англосаксов аллергию и истерику

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Мировая монополия на СМИ принадлежит англосаксам и посягательства на нее приводят к истерике, американцы хотят, чтобы все жили по правилам и плясали под их дудку, а Россия призывает жить по международному праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, мировая монополия на средства массовой информации, на гегемонию средств массовой информации в мире принадлежит, к сожалению, до сих пор англосаксам, то есть, говоря по-русски, это американцам и британцам. Потому что самые мощные мировые СМИ - это, все-таки, английские и американские. И даже такие скромные попытки, как у нас с RT, они сразу приходят к такой обостренной аллергии, к истерике с их стороны, то есть, любые посягательства на эту информационную монополию", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия1".
"Ну а в целом речь идет о - президент Путин об этом неоднократно, кстати, говорил - американцы всех призывают жить по правилам, а мы призываем всех жить по праву, по международному праву. Это разные вещи, потому что право имеет универсальный характер, а правила кто-то устанавливает. И как раз американцы считают, что все должны плясать под их дудку. И жить по тем правилам, которые они, американцы, устанавливают. Вот и вся разница", - добавил он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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9 ноября 2022, 13:02
 
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