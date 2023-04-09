Монополия на СМИ принадлежит англосаксам, заявил Песков
Песков: любые посягательства на монополию СМИ вызывают у англосаксов аллергию и истерику
Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Мировая монополия на СМИ принадлежит англосаксам и посягательства на нее приводят к истерике, американцы хотят, чтобы все жили по правилам и плясали под их дудку, а Россия призывает жить по международному праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, мировая монополия на средства массовой информации, на гегемонию средств массовой информации в мире принадлежит, к сожалению, до сих пор англосаксам, то есть, говоря по-русски, это американцам и британцам. Потому что самые мощные мировые СМИ - это, все-таки, английские и американские. И даже такие скромные попытки, как у нас с RT, они сразу приходят к такой обостренной аллергии, к истерике с их стороны, то есть, любые посягательства на эту информационную монополию", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия1".
"Ну а в целом речь идет о - президент Путин об этом неоднократно, кстати, говорил - американцы всех призывают жить по правилам, а мы призываем всех жить по праву, по международному праву. Это разные вещи, потому что право имеет универсальный характер, а правила кто-то устанавливает. И как раз американцы считают, что все должны плясать под их дудку. И жить по тем правилам, которые они, американцы, устанавливают. Вот и вся разница", - добавил он.