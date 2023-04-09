https://ria.ru/20230409/peskov-1864073182.html

Монополия на СМИ принадлежит англосаксам, заявил Песков

Монополия на СМИ принадлежит англосаксам, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2023

Монополия на СМИ принадлежит англосаксам, заявил Песков

Мировая монополия на СМИ принадлежит англосаксам и посягательства на нее приводят к истерике, американцы хотят, чтобы все жили по правилам и плясали под их... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T14:34

2023-04-09T14:34

2023-04-09T14:34

россия

дмитрий песков

павел зарубин

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Мировая монополия на СМИ принадлежит англосаксам и посягательства на нее приводят к истерике, американцы хотят, чтобы все жили по правилам и плясали под их дудку, а Россия призывает жить по международному праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, мировая монополия на средства массовой информации, на гегемонию средств массовой информации в мире принадлежит, к сожалению, до сих пор англосаксам, то есть, говоря по-русски, это американцам и британцам. Потому что самые мощные мировые СМИ - это, все-таки, английские и американские. И даже такие скромные попытки, как у нас с RT, они сразу приходят к такой обостренной аллергии, к истерике с их стороны, то есть, любые посягательства на эту информационную монополию", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия1". "Ну а в целом речь идет о - президент Путин об этом неоднократно, кстати, говорил - американцы всех призывают жить по правилам, а мы призываем всех жить по праву, по международному праву. Это разные вещи, потому что право имеет универсальный характер, а правила кто-то устанавливает. И как раз американцы считают, что все должны плясать под их дудку. И жить по тем правилам, которые они, американцы, устанавливают. Вот и вся разница", - добавил он.

https://ria.ru/20221109/smi-1830196916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире