СМИ: утечка секретных документов по Украине вызвала панику в Пентагоне

Утечка в Сеть американских секретных документов по Украине вызвала панику в руководстве Пентагона, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.04.2023

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Утечка в Сеть американских секретных документов по Украине вызвала панику в руководстве Пентагона, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. По словам "двух официальных лиц США", которые приводит газета, в пятницу руководство ведомства "ограничило поток разведданных" в ответ на утечку документов. При этом, как отметило неназванное американское официальное лицо, введенное ограничение было крайне строгим, что свидетельствует о "высоком уровне паники" среди руководства Пентагона. Как отметило издание, один из представителей европейской разведки также выразил беспокойство из-за возможного сокращения Вашингтоном доступа союзников к своим будущим разведывательным отчетам, что может оставить их в полном неведении. При этом многие из опубликованных секретных документов имеют пометку NOFORN, означающую запрет их передачи иностранным гражданам. Но для этого правила существует исключение, согласно которому информацию подобного уровня все же могут получать представители близких союзников США — страны, входящие в сообщество "Пять глаз": Австралия, Британия, Канада и Новая Зеландия. Многие американские официальные лица и их иностранные партнеры, согласно газете, были ошеломлены, а в некоторых случаях и разгневаны обилием подробностей о шпионаже Вашингтона за своими "друзьями и врагами", о чем свидетельствуют появившиеся в Сети данные. Ранее издание сообщало, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в Сеть. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.

