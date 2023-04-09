https://ria.ru/20230409/paskha-1864091355.html
Москвичам пообещали теплую погоду на Пасху
Москвичам пообещали теплую погоду на Пасху - РИА Новости, 09.04.2023
Москвичам пообещали теплую погоду на Пасху
Солнечная и теплая погода ожидается в российской столице на Пасху, воздух прогреется до плюс 8-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T18:25
2023-04-09T18:25
2023-04-09T18:36
погода
общество
пасха
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Солнечная и теплая погода ожидается в российской столице на Пасху, воздух прогреется до плюс 8-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В честь Воскресения Христова небесная канцелярия обеспечит жителей большей части Европейской России ярким солнцем и сухой, умеренно теплой погодой", - рассказал Тишковец."Начиная со вторника и до конца ближайшей семидневки инициативу в атмосфере вновь перехватит область повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей ждут по-весеннему погожие и теплые деньки. Под утро сохранится слабоположительная температура, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 13-18, что соответствует первомайским климатическим показателям", - сообщил Тишковец.
https://ria.ru/20230409/paskha-1864069749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, общество, пасха
Москвичам пообещали теплую погоду на Пасху
Синоптик Тишковец: в Москве на Пасху ожидается солнечная погода и до 13 градусов тепла
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Солнечная и теплая погода ожидается в российской столице на Пасху, воздух прогреется до плюс 8-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"В честь Воскресения Христова небесная канцелярия обеспечит жителей большей части Европейской России ярким солнцем и сухой, умеренно теплой погодой", - рассказал Тишковец.
"Начиная со вторника и до конца ближайшей семидневки инициативу в атмосфере вновь перехватит область повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей ждут по-весеннему погожие и теплые деньки. Под утро сохранится слабоположительная температура, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 13-18, что соответствует первомайским климатическим показателям", - сообщил Тишковец.
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