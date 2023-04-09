https://ria.ru/20230409/paskha-1864091355.html

Москвичам пообещали теплую погоду на Пасху

Москвичам пообещали теплую погоду на Пасху - РИА Новости, 09.04.2023

Москвичам пообещали теплую погоду на Пасху

Солнечная и теплая погода ожидается в российской столице на Пасху, воздух прогреется до плюс 8-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T18:25

2023-04-09T18:25

2023-04-09T18:36

погода

общество

пасха

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Солнечная и теплая погода ожидается в российской столице на Пасху, воздух прогреется до плюс 8-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В честь Воскресения Христова небесная канцелярия обеспечит жителей большей части Европейской России ярким солнцем и сухой, умеренно теплой погодой", - рассказал Тишковец."Начиная со вторника и до конца ближайшей семидневки инициативу в атмосфере вновь перехватит область повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей ждут по-весеннему погожие и теплые деньки. Под утро сохранится слабоположительная температура, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 13-18, что соответствует первомайским климатическим показателям", - сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20230409/paskha-1864069749.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, общество, пасха