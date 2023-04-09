https://ria.ru/20230409/paskha-1864075166.html

СМИ: американцы рискуют лишиться главной пасхальной традиции из-за кризиса

СМИ: американцы рискуют лишиться главной пасхальной традиции из-за кризиса - РИА Новости, 09.04.2023

СМИ: американцы рискуют лишиться главной пасхальной традиции из-за кризиса

Из-за резкого повышения цен на продукты жителям США предложили изменить одну из главных пасхальных традиций — "охоту на пасхальные яйца", сообщил телеканал Fox... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T14:54

2023-04-09T14:54

2023-04-09T14:54

в мире

сша

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Из-за резкого повышения цен на продукты жителям США предложили изменить одну из главных пасхальных традиций — "охоту на пасхальные яйца", сообщил телеканал Fox News.Как рассказали журналисты, в Сети стала распространяться статья компании по маркетингу Potatoes USA, где американцам предлагали красить и прятать во дворе для игры в "охоту" не яйца, а картофель. По мнению авторов идеи, это поможет сэкономить на фоне сильно выросших цен на яйца, а также станет более безопасной для детей забавой. Кроме того, ненайденные во время игры яйца могут пропасть и стать причиной неприятного запаха, чего, считают авторы, не случится с картофелем.Несмотря на эту проблему, опрошенные каналом американцы признались, что все-таки не готовы к таким экспериментам и готовы сэкономить на чем-то другом, чтобы сохранить пасхальную традицию.

https://ria.ru/20230404/krizis-1862996561.html

сша

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша