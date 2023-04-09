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СМИ: американцы рискуют лишиться главной пасхальной традиции из-за кризиса
СМИ: американцы рискуют лишиться главной пасхальной традиции из-за кризиса - РИА Новости, 09.04.2023
СМИ: американцы рискуют лишиться главной пасхальной традиции из-за кризиса
Из-за резкого повышения цен на продукты жителям США предложили изменить одну из главных пасхальных традиций — "охоту на пасхальные яйца", сообщил телеканал Fox... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:54
2023-04-09T14:54
2023-04-09T14:54
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Из-за резкого повышения цен на продукты жителям США предложили изменить одну из главных пасхальных традиций — "охоту на пасхальные яйца", сообщил телеканал Fox News.Как рассказали журналисты, в Сети стала распространяться статья компании по маркетингу Potatoes USA, где американцам предлагали красить и прятать во дворе для игры в "охоту" не яйца, а картофель. По мнению авторов идеи, это поможет сэкономить на фоне сильно выросших цен на яйца, а также станет более безопасной для детей забавой. Кроме того, ненайденные во время игры яйца могут пропасть и стать причиной неприятного запаха, чего, считают авторы, не случится с картофелем.Несмотря на эту проблему, опрошенные каналом американцы признались, что все-таки не готовы к таким экспериментам и готовы сэкономить на чем-то другом, чтобы сохранить пасхальную традицию.
https://ria.ru/20230404/krizis-1862996561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
СМИ: американцы рискуют лишиться главной пасхальной традиции из-за кризиса
Fox News: из-за кризиса американцам предложили красить на Пасху картофель вместо яиц
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Из-за резкого повышения цен на продукты жителям США предложили изменить одну из главных пасхальных традиций — "охоту на пасхальные яйца", сообщил телеканал Fox News
.
Как рассказали журналисты, в Сети стала распространяться статья компании по маркетингу Potatoes USA, где американцам предлагали красить и прятать во дворе для игры в "охоту" не яйца, а картофель. По мнению авторов идеи, это поможет сэкономить на фоне сильно выросших цен на яйца, а также станет более безопасной для детей забавой. Кроме того, ненайденные во время игры яйца могут пропасть и стать причиной неприятного запаха, чего, считают авторы, не случится с картофелем.
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"Цены на яйца стабилизировались по сравнению с январским максимумом, но в феврале цены все еще были на 55% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как цены на картофель выросли лишь на 14% в годовом исчислении, согласно индексу потребительских цен", — пояснили журналисты телеканала.
Несмотря на эту проблему, опрошенные каналом американцы признались, что все-таки не готовы к таким экспериментам и готовы сэкономить на чем-то другом, чтобы сохранить пасхальную традицию.
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