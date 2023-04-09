https://ria.ru/20230409/paskha-1864061211.html

Патриарх Кирилл поздравил глав иностранных церквей с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил глав иностранных церквей с Пасхой - РИА Новости, 09.04.2023

Патриарх Кирилл поздравил глав иностранных церквей с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасху пожелал главам инославных церквей сил стремиться к миру и справедливым отношениям между народами. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T12:35

2023-04-09T12:35

2023-04-09T12:35

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасху пожелал главам инославных церквей сил стремиться к миру и справедливым отношениям между народами. "Победа над смертью увенчала спасительную жертву Господа Иисуса: исполнилось все написанное в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах о Нем (Лк. 24. 44). Радуясь об этом дивном чуде, мы веруем, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15. 22). Это упование наполняет наше бытие подлинным смыслом, дает силы с любовью заботиться о нашей пастве и стремиться к утверждению мира и справедливым отношениям между странами и народами. Желаю Вам доброго здравия, мира душевного и помощи Божией в совершаемом Вами служении", – говорится в опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата патриаршем поздравлении. В числе его адресатов – папа Римский Франциск, патриарх и католикос всех армян Гарегин II, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Map Ава III Ройел, маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, католикос Востока митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III и католикос Киликийский Арам I. В воскресенье, 9 апреля, Русская православная церковь встречает Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из двенадцати главных церковных праздников, связанных с жизнью Христа и Богородицы – "двунадесятых" праздников. В этот же день в 2023 году церкви, использующие григорианский календарь, отмечают Пасху.

https://ria.ru/20230409/katolicheskaya_paskha-1863727882.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь