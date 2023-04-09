https://ria.ru/20230409/paskha-1864061211.html
Патриарх Кирилл поздравил глав иностранных церквей с Пасхой
Патриарх Кирилл поздравил глав иностранных церквей с Пасхой - РИА Новости, 09.04.2023
Патриарх Кирилл поздравил глав иностранных церквей с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасху пожелал главам инославных церквей сил стремиться к миру и справедливым отношениям между народами. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T12:35
2023-04-09T12:35
2023-04-09T12:35
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845832351_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_1ccfdee8b914d642e0dcfab871e10327.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасху пожелал главам инославных церквей сил стремиться к миру и справедливым отношениям между народами. "Победа над смертью увенчала спасительную жертву Господа Иисуса: исполнилось все написанное в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах о Нем (Лк. 24. 44). Радуясь об этом дивном чуде, мы веруем, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15. 22). Это упование наполняет наше бытие подлинным смыслом, дает силы с любовью заботиться о нашей пастве и стремиться к утверждению мира и справедливым отношениям между странами и народами. Желаю Вам доброго здравия, мира душевного и помощи Божией в совершаемом Вами служении", – говорится в опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата патриаршем поздравлении. В числе его адресатов – папа Римский Франциск, патриарх и католикос всех армян Гарегин II, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Map Ава III Ройел, маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, католикос Востока митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III и католикос Киликийский Арам I. В воскресенье, 9 апреля, Русская православная церковь встречает Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из двенадцати главных церковных праздников, связанных с жизнью Христа и Богородицы – "двунадесятых" праздников. В этот же день в 2023 году церкви, использующие григорианский календарь, отмечают Пасху.
https://ria.ru/20230409/katolicheskaya_paskha-1863727882.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845832351_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_0be73db983edf8e755c23b42f324e776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил глав иностранных церквей с Пасхой
Патриарх Кирилл пожелал главам церквей сил для стремления к справедливому миру на Пасху
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасху пожелал
главам инославных церквей сил стремиться к миру и справедливым отношениям между народами.
"Победа над смертью увенчала спасительную жертву Господа Иисуса: исполнилось все написанное в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах о Нем (Лк. 24. 44). Радуясь об этом дивном чуде, мы веруем, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15. 22). Это упование наполняет наше бытие подлинным смыслом, дает силы с любовью заботиться о нашей пастве и стремиться к утверждению мира и справедливым отношениям между странами и народами. Желаю Вам доброго здравия, мира душевного и помощи Божией в совершаемом Вами служении", – говорится в опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата патриаршем поздравлении.
В числе его адресатов – папа Римский Франциск, патриарх и католикос всех армян Гарегин II, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Map Ава III Ройел, маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, католикос Востока митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III и католикос Киликийский Арам I.
В воскресенье, 9 апреля, Русская православная церковь встречает Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из двенадцати главных церковных праздников, связанных с жизнью Христа и Богородицы – "двунадесятых" праздников. В этот же день в 2023 году церкви, использующие григорианский календарь, отмечают Пасху.