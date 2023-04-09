https://ria.ru/20230409/papa-1864067328.html

Папа римский поздравил католиков с праздником Пасхи

Папа римский поздравил католиков с праздником Пасхи - РИА Новости, 09.04.2023

Папа римский поздравил католиков с праздником Пасхи

Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:44

2023-04-09T13:44

2023-04-09T14:12

религия

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

католическая пасха

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ВАТИКАН, 9 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"), посвятив его проблеме примирения и пути к братству.Утром на площади Святого Петра папа Франциск возглавил торжественную мессу, которую у алтаря отслужил ватиканский иерарх, декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Неделю назад понтифик был выписан из римской клиники "Джемелли" после трехдневной госпитализации в связи с бронхитом. Из-за последствий заболевания папа Франциск в пятницу не принял участия в традиционной церемонии Крестного пути у древнеримского Колизея.Объявив благую весть о воскресении Христа, понтифик напомнил о значении слова "Пасха" как "перехода". В Иисусе, отметил он, "совершился решительный переход человечества: от смерти к жизни, от греха к благодати, от страха к вере, от запустения к общности"."Да будет для каждого из вас, дорогие братья и сестры, особенно для больных и бедных, для престарелых и для тех, кто переживает минуты испытаний и усталости, переходом от скорби к утешению", - сказал понтифик. Он обратился к библейскому описанию Воскресения, первые свидетельницы которого "побежали возвестить" о нем ученикам Христа, а апостолы, в свою очередь, побежали к его гробнице."Поспешим и мы встать на путь взаимного доверия: доверия между людьми, между народами и нациями… Поспешим преодолеть конфликты и разногласия и открыть свои сердца тем, кто больше всего в этом нуждается. Поспешим идти путями мира и братства", - сказал понтифик.По его словам, на пути к Воскресшему Христу есть много камней преткновения, поэтому верующие обращаются к нему с молитвой: "Помоги нам бежать к тебе! Помоги нам открыть наши сердца!"Понтифик в послании упомянул украинский и русский народы, пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию.По традиции он посвятил часть пасхального послания ситуации в современном мире, остановившись на Тунисе, Ливане и Гаити, Эфиопии, Южном Судане и ДР Конго. Отдельно папа Франциск выразил обеспокоенность по поводу столкновений на Святой Земле, "которые угрожают климату доверия и взаимного уважения, необходимому для возобновления диалога между израильтянами и палестинцами".Папа Бергольо также обратился к лидерам государств с призывом принять меры для борьбы с дискриминацией и для соблюдения прав человека и демократических свобод, "чтобы гарантировались безопасность и необходимые условия для диалога и мирного сосуществования". Также он призвал Господа "утешить беженцев, депортированных, политических заключенных и мигрантов, особенно наиболее уязвимых, а также всех тех, кто страдает от голода, нищеты и пагубных последствий торговли наркотиками, торговли людьми и всех форм рабства".Папа Франциск выступил с пасхальным посланием с балкона Собора Cвятого Петра, богато украшенного цветами. По сообщению новостных каналов, на ватиканской площади собрались около 100 тысяч верующих.В завершение пасхального послания Франциск по традиции отпустил грехи всем, кто следил за праздничными богослужениями по телевизору, радио, интернету или присоединился к ним духовно.Накануне вечером папа Римский возглавил богослужение Навечерия Пасхи в соборе Святого Петра. В своей проповеди он предупредил о "ледяных ветрах войны". Когда "иссякает источник надежды", важно "отбросить могильный камень, под которым мы часто прячем надежду", чтобы вспомнить и "снова встретить" Христа.Прямую онлайн-трансляцию всех пасхальных мероприятий ведет информационный портал Святого престола Vatican News.

https://ria.ru/20230409/paskha-1864061211.html

https://ria.ru/20230409/katolicheskaya_paskha-1863727882.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, франциск (хорхе марио бергольо), католическая пасха