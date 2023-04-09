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"Явка с повинной": Володин прокомментировал признание Олланда о Минске - РИА Новости, 09.04.2023
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13:56 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/olland-1864068848.html
"Явка с повинной": Володин прокомментировал признание Олланда о Минске
"Явка с повинной": Володин прокомментировал признание Олланда о Минске - РИА Новости, 09.04.2023
"Явка с повинной": Володин прокомментировал признание Олланда о Минске
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что экс-президент Франции Франсуа Олланд словами о том, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:56
2023-04-09T13:56
франсуа олланд
франция
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что экс-президент Франции Франсуа Олланд словами о том, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, фактически сделал явку с повинной. Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения, одним из подписантов которых он являлся, позволили Киеву выиграть время для наращивания военной мощи Украины. С аналогичными заявлениями в последнее время выступали другие подписанты соглашений - экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. "Сегодня он фактически сделал явку с повинной. И рассказал о том, что было на самом деле. Безусловно, это смягчит наказание, но не исключает ответственности", - сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которого журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале.
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франсуа олланд, франция, вячеслав володин, политика
Франсуа Олланд, Франция, Вячеслав Володин, Политика
"Явка с повинной": Володин прокомментировал признание Олланда о Минске

Володин: Олланд словами о Минских соглашениях фактически сделал явку с повинной

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-президент Франции Франсуа Олланд
Экс-президент Франции Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Экс-президент Франции Франсуа Олланд. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что экс-президент Франции Франсуа Олланд словами о том, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, фактически сделал явку с повинной.
Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения, одним из подписантов которых он являлся, позволили Киеву выиграть время для наращивания военной мощи Украины. С аналогичными заявлениями в последнее время выступали другие подписанты соглашений - экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
"Сегодня он фактически сделал явку с повинной. И рассказал о том, что было на самом деле. Безусловно, это смягчит наказание, но не исключает ответственности", - сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которого журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале.
 
Франсуа ОлландФранцияВячеслав ВолодинПолитика
 
 
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