https://ria.ru/20230409/olland-1864068848.html

"Явка с повинной": Володин прокомментировал признание Олланда о Минске

"Явка с повинной": Володин прокомментировал признание Олланда о Минске - РИА Новости, 09.04.2023

"Явка с повинной": Володин прокомментировал признание Олланда о Минске

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что экс-президент Франции Франсуа Олланд словами о том, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:56

2023-04-09T13:56

2023-04-09T13:56

франсуа олланд

франция

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что экс-президент Франции Франсуа Олланд словами о том, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, фактически сделал явку с повинной. Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения, одним из подписантов которых он являлся, позволили Киеву выиграть время для наращивания военной мощи Украины. С аналогичными заявлениями в последнее время выступали другие подписанты соглашений - экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. "Сегодня он фактически сделал явку с повинной. И рассказал о том, что было на самом деле. Безусловно, это смягчит наказание, но не исключает ответственности", - сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которого журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале.

франция

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

франсуа олланд, франция, вячеслав володин, политика