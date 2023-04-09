https://ria.ru/20230409/odnopolyarnyy-1864109598.html

Президенты Сирии и Ирана признали исчезновение однополярного мира

Президенты Сирии и Ирана признали исчезновение однополярного мира - РИА Новости, 09.04.2023

Президенты Сирии и Ирана признали исчезновение однополярного мира

Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси отметили в телефонном разговоре, что однополярный мир исчезает, говорится в сообщении канцелярии сирийского... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T21:12

2023-04-09T21:12

2023-04-09T21:12

в мире

сирия

иран

башар асад

израиль

ибрахим раиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858248850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21a5aea9f156338782441027687f9a1a.jpg

ДУБАЙ, 9 апр - РИА Новости. Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси отметили в телефонном разговоре, что однополярный мир исчезает, говорится в сообщении канцелярии сирийского лидера в Telegram. Кроме того, по сообщению канцелярии, главы Сирии и Ирана обсудили последнее развитие событий вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, заявив, что "такая враждебная политика Израиля неотделима от нападения на гражданских лиц в Сирии и подтверждает его слабость и поражение перед силами сопротивления и храбростью палестинского народа". При этом президент Ирана отметил необходимость уважения суверенитета и единства сирийских территорий. По сообщению канцелярии, они подчеркнули, что "стабильность в регионе держится на мирных отношениях между государствами на основе постоянного диалога и укрепления общих интересов".

https://ria.ru/20220719/siriya-1803592335.html

сирия

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, иран, башар асад, израиль, ибрахим раиси