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Президенты Сирии и Ирана признали исчезновение однополярного мира
Президенты Сирии и Ирана признали исчезновение однополярного мира - РИА Новости, 09.04.2023
Президенты Сирии и Ирана признали исчезновение однополярного мира
Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси отметили в телефонном разговоре, что однополярный мир исчезает, говорится в сообщении канцелярии сирийского... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T21:12
2023-04-09T21:12
2023-04-09T21:12
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ДУБАЙ, 9 апр - РИА Новости. Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси отметили в телефонном разговоре, что однополярный мир исчезает, говорится в сообщении канцелярии сирийского лидера в Telegram. Кроме того, по сообщению канцелярии, главы Сирии и Ирана обсудили последнее развитие событий вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, заявив, что "такая враждебная политика Израиля неотделима от нападения на гражданских лиц в Сирии и подтверждает его слабость и поражение перед силами сопротивления и храбростью палестинского народа". При этом президент Ирана отметил необходимость уважения суверенитета и единства сирийских территорий. По сообщению канцелярии, они подчеркнули, что "стабильность в регионе держится на мирных отношениях между государствами на основе постоянного диалога и укрепления общих интересов".
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в мире, сирия, иран, башар асад, израиль, ибрахим раиси
В мире, Сирия, Иран, Башар Асад, Израиль, Ибрахим Раиси
Президенты Сирии и Ирана признали исчезновение однополярного мира
Глава Сирии Асад и президент Ирана Раиси признали исчезновение однополярного мира