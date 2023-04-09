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Президенты Сирии и Ирана признали исчезновение однополярного мира - РИА Новости, 09.04.2023
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21:12 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/odnopolyarnyy-1864109598.html
Президенты Сирии и Ирана признали исчезновение однополярного мира
Президенты Сирии и Ирана признали исчезновение однополярного мира - РИА Новости, 09.04.2023
Президенты Сирии и Ирана признали исчезновение однополярного мира
Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси отметили в телефонном разговоре, что однополярный мир исчезает, говорится в сообщении канцелярии сирийского... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T21:12
2023-04-09T21:12
в мире
сирия
иран
башар асад
израиль
ибрахим раиси
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ДУБАЙ, 9 апр - РИА Новости. Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси отметили в телефонном разговоре, что однополярный мир исчезает, говорится в сообщении канцелярии сирийского лидера в Telegram. Кроме того, по сообщению канцелярии, главы Сирии и Ирана обсудили последнее развитие событий вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, заявив, что "такая враждебная политика Израиля неотделима от нападения на гражданских лиц в Сирии и подтверждает его слабость и поражение перед силами сопротивления и храбростью палестинского народа". При этом президент Ирана отметил необходимость уважения суверенитета и единства сирийских территорий. По сообщению канцелярии, они подчеркнули, что "стабильность в регионе держится на мирных отношениях между государствами на основе постоянного диалога и укрепления общих интересов".
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в мире, сирия, иран, башар асад, израиль, ибрахим раиси
В мире, Сирия, Иран, Башар Асад, Израиль, Ибрахим Раиси
Президенты Сирии и Ирана признали исчезновение однополярного мира

Глава Сирии Асад и президент Ирана Раиси признали исчезновение однополярного мира

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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ДУБАЙ, 9 апр - РИА Новости. Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси отметили в телефонном разговоре, что однополярный мир исчезает, говорится в сообщении канцелярии сирийского лидера в Telegram.
«
"Президенты указали, что однополярный мир исчезает благодаря бдительности народов и стран, которые придерживаются своего суверенитета и достоинства", - отмечается в сообщении.
Кроме того, по сообщению канцелярии, главы Сирии и Ирана обсудили последнее развитие событий вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, заявив, что "такая враждебная политика Израиля неотделима от нападения на гражданских лиц в Сирии и подтверждает его слабость и поражение перед силами сопротивления и храбростью палестинского народа". При этом президент Ирана отметил необходимость уважения суверенитета и единства сирийских территорий.
По сообщению канцелярии, они подчеркнули, что "стабильность в регионе держится на мирных отношениях между государствами на основе постоянного диалога и укрепления общих интересов".
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В миреСирияИранБашар АсадИзраильИбрахим Раиси
 
 
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