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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/obstrel-1864033473.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2023
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в 07.05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка на окраине Горловки, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T07:32
2023-04-09T07:32
специальная военная операция на украине
украина
сцкк
нато
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Украинские войска в 07.05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка на окраине Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07:05 - Сухая Балка - Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230409/yasinovataya-1864019498.html
украина
горловка
донецкая народная республика
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украина, сцкк, нато, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, СЦКК, НАТО, Горловка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

ВСУ выпустили по поселку Пантелеймоновка в ДНР пять снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела в ДНР
Сотрудник СЦКК на месте обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Украинские войска в 07.05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка на окраине Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07:05 - Сухая Балка - Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСЦККНАТОГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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