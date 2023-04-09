https://ria.ru/20230409/obstrel-1864033473.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2023

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска в 07.05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка на окраине Горловки, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T07:32

2023-04-09T07:32

2023-04-09T07:32

специальная военная операция на украине

украина

сцкк

нато

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Украинские войска в 07.05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка на окраине Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07:05 - Сухая Балка - Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230409/yasinovataya-1864019498.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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украина, сцкк, нато, горловка, донецкая народная республика