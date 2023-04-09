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В Марселе из-за обрушения дома пострадали не менее пяти человек
В Марселе из-за обрушения дома пострадали не менее пяти человек - РИА Новости, 09.04.2023
В Марселе из-за обрушения дома пострадали не менее пяти человек
По меньшей мере пять человек пострадали в результате обрушения дома в центре Марселя на юге Франции, сообщает мэр города Бенуа Пайан. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T09:20
2023-04-09T09:20
2023-04-09T09:23
в мире
марсель
франция
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результате обрушения дома в центре Марселя на юге Франции, сообщает мэр города Бенуа Пайан. Ранее сообщалось, что четырехэтажное здание обрушилось в Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. Людей эвакуировали из соседних домов. "На данный момент… шесть человек были госпитализированы, пяти из них потребовалась неотложная медицинская помощь… Мы должны быть готовы к жертвам в результате этого ужасного события", - заявил мэр в эфире телеканала BFMTV. Кроме того, по его словам, существует угроза обрушения соседнего здания, которое было частично повреждено в результате инцидента. По информации телеканала, глава французского МВД Жеральд Дарманен намерен посетить место происшествия.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, марсель, франция, жеральд дарманен
В мире, Марсель, Франция, Жеральд Дарманен
В Марселе из-за обрушения дома пострадали не менее пяти человек
В Марселе из-за обрушения дома в центре города пострадали не менее пяти человек
ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости.
По меньшей мере пять человек пострадали в результате обрушения дома в центре Марселя на юге Франции, сообщает
мэр города Бенуа Пайан.
Ранее сообщалось, что четырехэтажное здание обрушилось в Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. Людей эвакуировали из соседних домов.
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"На данный момент… шесть человек были госпитализированы, пяти из них потребовалась неотложная медицинская помощь… Мы должны быть готовы к жертвам в результате этого ужасного события", - заявил мэр в эфире телеканала BFMTV.
Кроме того, по его словам, существует угроза обрушения соседнего здания, которое было частично повреждено в результате инцидента.
По информации телеканала, глава французского МВД Жеральд Дарманен
намерен посетить место происшествия.
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