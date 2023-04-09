https://ria.ru/20230409/obrushenie-1864041784.html

В Марселе из-за обрушения дома пострадали не менее пяти человек

В Марселе из-за обрушения дома пострадали не менее пяти человек - РИА Новости, 09.04.2023

В Марселе из-за обрушения дома пострадали не менее пяти человек

По меньшей мере пять человек пострадали в результате обрушения дома в центре Марселя на юге Франции, сообщает мэр города Бенуа Пайан. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T09:20

2023-04-09T09:20

2023-04-09T09:23

в мире

марсель

франция

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результате обрушения дома в центре Марселя на юге Франции, сообщает мэр города Бенуа Пайан. Ранее сообщалось, что четырехэтажное здание обрушилось в Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. Людей эвакуировали из соседних домов. "На данный момент… шесть человек были госпитализированы, пяти из них потребовалась неотложная медицинская помощь… Мы должны быть готовы к жертвам в результате этого ужасного события", - заявил мэр в эфире телеканала BFMTV. Кроме того, по его словам, существует угроза обрушения соседнего здания, которое было частично повреждено в результате инцидента. По информации телеканала, глава французского МВД Жеральд Дарманен намерен посетить место происшествия.

https://ria.ru/20230401/ssha-1862307976.html

https://ria.ru/20230214/lestnitsa-1852020215.html

марсель

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, марсель, франция, жеральд дарманен