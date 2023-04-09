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Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере обороны - РИА Новости, 09.04.2023
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16:30 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/oboronka-1864082795.html
Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере обороны
Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере обороны - РИА Новости, 09.04.2023
Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере обороны
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере оборонной промышленности, отметив, что европейские страны не должны зависеть... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T16:30
2023-04-09T16:30
в мире
франция
европа
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере оборонной промышленности, отметив, что европейские страны не должны зависеть от других "в критических вопросах". По его словам, ситуация на Украине "ускоряет спрос на оборонную технику". "Однако европейская оборонная промышленность не отвечает всем потребностями и остается очень фрагментированной, это приводит к тому, что некоторые страны временно обращаются к американским или даже азиатским поставщикам", - сказал Макрон в интервью изданию Echos. Как отметил французский лидер, Европа, столкнувшись с этой реальностью, должна "сделать шаг вперед". "Стратегическая автономия должна стать борьбой Европы. Мы не хотим зависеть от других в критических вопросах", - подчеркнул президент Франции.
https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html
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в мире, франция, европа, эммануэль макрон
В мире, Франция, Европа, Эммануэль Макрон
Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере обороны

Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере оборонной промышленности

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере оборонной промышленности, отметив, что европейские страны не должны зависеть от других "в критических вопросах".
По его словам, ситуация на Украине "ускоряет спрос на оборонную технику".
"Однако европейская оборонная промышленность не отвечает всем потребностями и остается очень фрагментированной, это приводит к тому, что некоторые страны временно обращаются к американским или даже азиатским поставщикам", - сказал Макрон в интервью изданию Echos.
Как отметил французский лидер, Европа, столкнувшись с этой реальностью, должна "сделать шаг вперед".
"Стратегическая автономия должна стать борьбой Европы. Мы не хотим зависеть от других в критических вопросах", - подчеркнул президент Франции.
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