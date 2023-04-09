https://ria.ru/20230409/oblako-1864064052.html
Ядовитое облако дыма от пожара в Гамбурге направилось к центру города
Ядовитое облако дыма от пожара в Гамбурге направилось к центру города - РИА Новости, 09.04.2023
Ядовитое облако дыма от пожара в Гамбурге направилось к центру города
Ядовитое облако дыма, образовавшееся в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, направилось к центру города, сообщила полиция. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:12
2023-04-09T13:12
2023-04-09T13:12
в мире
гамбург (город)
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864053496_0:65:492:342_1920x0_80_0_0_8237def5e9914ad0f94d2b4750d5fb49.png
БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Ядовитое облако дыма, образовавшееся в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, направилось к центру города, сообщила полиция. Ротенбургсорт — район Гамбурга, который относится к центральному округу, расположен между рекой Эльба и ее притоком Билле. По данным местных СМИ, пожар вспыхнул в 04.30 утра по местному времени (05.40 мск). "Облако дыма движется к центру города", - сообщила полиция Гамбурга в своем официальном аккаунте в Twitter. Правоохранители также предупредили о риске опасного влияния дыма и химических компонентов в воздухе для дыхания. Пожар затронул движение поездов. Как сообщила пресс-служба немецких железных дорог Deutsche Bahn, из-за происшествия некоторые станции в городе были закрыты, также некоторые маршруты из Гамбурга по направлению в Берлин и Росток были отменены, задержаны или перенесены на другое время. Ранее журнал Spiegel сообщил, что в Гамбурге загорелись два склада. Жителей района призвали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование. В распространенном официальном предупреждении пожар и задымление были классифицированы как "крайняя опасность". Местная радиостанция NDR передавала, что, по предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода.
https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html
гамбург (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864053496_0:19:492:388_1920x0_80_0_0_646132572c99250aac799fc9f314a3e8.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гамбург (город), германия
В мире, Гамбург (город), Германия
Ядовитое облако дыма от пожара в Гамбурге направилось к центру города
Ядовитое облако, появившееся в Гамбурге из-за крупного пожара, направилось к центру города
БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости.
Ядовитое облако дыма, образовавшееся в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, направилось к центру города, сообщила
полиция.
Ротенбургсорт — район Гамбурга, который относится к центральному округу, расположен между рекой Эльба и ее притоком Билле. По данным местных СМИ, пожар вспыхнул в 04.30 утра по местному времени (05.40 мск).
"Облако дыма движется к центру города", - сообщила полиция Гамбурга в своем официальном аккаунте в Twitter. Правоохранители также предупредили о риске опасного влияния дыма и химических компонентов в воздухе для дыхания.
Пожар затронул движение поездов. Как сообщила пресс-служба немецких железных дорог Deutsche Bahn, из-за происшествия некоторые станции в городе были закрыты, также некоторые маршруты из Гамбурга по направлению в Берлин и Росток были отменены, задержаны или перенесены на другое время.
Про Украину забудут сразу. Летом Европу ждет тяжелое испытание
Ранее журнал Spiegel сообщил, что в Гамбурге загорелись два склада. Жителей района призвали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование.
В распространенном официальном предупреждении пожар и задымление были классифицированы как "крайняя опасность". Местная радиостанция NDR передавала, что, по предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода.