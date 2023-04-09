https://ria.ru/20230409/oblako-1864064052.html

Ядовитое облако дыма от пожара в Гамбурге направилось к центру города

Ядовитое облако дыма от пожара в Гамбурге направилось к центру города - РИА Новости, 09.04.2023

Ядовитое облако дыма от пожара в Гамбурге направилось к центру города

Ядовитое облако дыма, образовавшееся в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, направилось к центру города, сообщила полиция. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:12

2023-04-09T13:12

2023-04-09T13:12

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гамбург (город)

германия

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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Ядовитое облако дыма, образовавшееся в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, направилось к центру города, сообщила полиция. Ротенбургсорт — район Гамбурга, который относится к центральному округу, расположен между рекой Эльба и ее притоком Билле. По данным местных СМИ, пожар вспыхнул в 04.30 утра по местному времени (05.40 мск). "Облако дыма движется к центру города", - сообщила полиция Гамбурга в своем официальном аккаунте в Twitter. Правоохранители также предупредили о риске опасного влияния дыма и химических компонентов в воздухе для дыхания. Пожар затронул движение поездов. Как сообщила пресс-служба немецких железных дорог Deutsche Bahn, из-за происшествия некоторые станции в городе были закрыты, также некоторые маршруты из Гамбурга по направлению в Берлин и Росток были отменены, задержаны или перенесены на другое время. Ранее журнал Spiegel сообщил, что в Гамбурге загорелись два склада. Жителей района призвали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование. В распространенном официальном предупреждении пожар и задымление были классифицированы как "крайняя опасность". Местная радиостанция NDR передавала, что, по предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода.

https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html

гамбург (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, гамбург (город), германия