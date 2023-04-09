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Ядовитое облако дыма от пожара в Гамбурге направилось к центру города - РИА Новости, 09.04.2023
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13:12 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/oblako-1864064052.html
Ядовитое облако дыма от пожара в Гамбурге направилось к центру города
Ядовитое облако дыма от пожара в Гамбурге направилось к центру города - РИА Новости, 09.04.2023
Ядовитое облако дыма от пожара в Гамбурге направилось к центру города
Ядовитое облако дыма, образовавшееся в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, направилось к центру города, сообщила полиция. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:12
2023-04-09T13:12
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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Ядовитое облако дыма, образовавшееся в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, направилось к центру города, сообщила полиция. Ротенбургсорт — район Гамбурга, который относится к центральному округу, расположен между рекой Эльба и ее притоком Билле. По данным местных СМИ, пожар вспыхнул в 04.30 утра по местному времени (05.40 мск). "Облако дыма движется к центру города", - сообщила полиция Гамбурга в своем официальном аккаунте в Twitter. Правоохранители также предупредили о риске опасного влияния дыма и химических компонентов в воздухе для дыхания. Пожар затронул движение поездов. Как сообщила пресс-служба немецких железных дорог Deutsche Bahn, из-за происшествия некоторые станции в городе были закрыты, также некоторые маршруты из Гамбурга по направлению в Берлин и Росток были отменены, задержаны или перенесены на другое время. Ранее журнал Spiegel сообщил, что в Гамбурге загорелись два склада. Жителей района призвали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование. В распространенном официальном предупреждении пожар и задымление были классифицированы как "крайняя опасность". Местная радиостанция NDR передавала, что, по предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода.
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в мире, гамбург (город), германия
В мире, Гамбург (город), Германия
Ядовитое облако дыма от пожара в Гамбурге направилось к центру города

Ядовитое облако, появившееся в Гамбурге из-за крупного пожара, направилось к центру города

© Кадр из видео очевидцаПожар в Гамбурге
Пожар в Гамбурге
© Кадр из видео очевидца
Пожар в Гамбурге
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Ядовитое облако дыма, образовавшееся в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, направилось к центру города, сообщила полиция.
Ротенбургсорт — район Гамбурга, который относится к центральному округу, расположен между рекой Эльба и ее притоком Билле. По данным местных СМИ, пожар вспыхнул в 04.30 утра по местному времени (05.40 мск).
"Облако дыма движется к центру города", - сообщила полиция Гамбурга в своем официальном аккаунте в Twitter. Правоохранители также предупредили о риске опасного влияния дыма и химических компонентов в воздухе для дыхания.
Пожар затронул движение поездов. Как сообщила пресс-служба немецких железных дорог Deutsche Bahn, из-за происшествия некоторые станции в городе были закрыты, также некоторые маршруты из Гамбурга по направлению в Берлин и Росток были отменены, задержаны или перенесены на другое время.
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Ранее журнал Spiegel сообщил, что в Гамбурге загорелись два склада. Жителей района призвали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование.
В распространенном официальном предупреждении пожар и задымление были классифицированы как "крайняя опасность". Местная радиостанция NDR передавала, что, по предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода.
 
В миреГамбург (город)Германия
 
 
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