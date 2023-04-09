https://ria.ru/20230409/neyroset-1864039331.html

Эксперт рассказал, в каких сферах нейросети не смогут заменить человека

Эксперт рассказал, в каких сферах нейросети не смогут заменить человека - РИА Новости, 09.04.2023

Эксперт рассказал, в каких сферах нейросети не смогут заменить человека

Нейросети, несмотря на возможности обрабатывать и анализировать большое количество данных, не смогу вытеснить людей с работы в таких сферах, как медицина,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T08:47

2023-04-09T08:47

2023-04-09T08:47

технологии

россия

билайн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858387014_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_a39473394ad5425a8e1831a965869a57.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нейросети, несмотря на возможности обрабатывать и анализировать большое количество данных, не смогу вытеснить людей с работы в таких сферах, как медицина, образование, искусство и социальные услуги, рассказал РИА Новости руководитель по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Ринат Галямов. "Не все виды работ могут быть заменены нейросетями. Например, ИИ не может заменить профессии, которые требуют эмпатии и человеческого контакта. К ним относится работа в области искусства, медицины, образования и социальных услуг. В этих областях необходимы человеческие навыки и качества, которые не могут быть воссозданы с помощью нейросетей", - заявил он. По словам эксперта, в некоторых случаях нейросети могут дополнить человеческий труд. Например, в медицине для диагностики МРТ-снимков, однако окончательное решение о лечении все равно принимает врач на основе своих знаний и опыта. При этом есть задачи, которые больше подходят для таких технологий. "Нейросети могут успешно решать задачи, которые требуют большого объема повторяющейся работы, анализа большого количества данных, поиска закономерностей и т.д. Такие задачи могут включать распознавание речи и образов, классификацию изображений, рекомендации товаров и услуг, и многое другое", - заключил Галямов. В конце марта в исследовательском центре "Зарплаты.ру" провели исследование для РИА Новости, которое показало, что 18% россиян уверены в том, что нейросети в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий, а практически половина считает, что это вероятно, но не в ближайшее время. Как отмечали уверенные в возможностях искусственного интеллекта участники исследования, в будущем нейросеть сможет заменить дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, программистов и логистов, бухгалтеров, менеджеров по продажам, HR-специалистов, финансистов, социологов, юристов, журналистов, преподавателей и психологов.

https://ria.ru/20230329/razrabotka-1861573680.html

https://ria.ru/20230407/neyroseti-1863635964.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, билайн