https://ria.ru/20230409/neyroset-1864039331.html
Эксперт рассказал, в каких сферах нейросети не смогут заменить человека
Эксперт рассказал, в каких сферах нейросети не смогут заменить человека - РИА Новости, 09.04.2023
Эксперт рассказал, в каких сферах нейросети не смогут заменить человека
Нейросети, несмотря на возможности обрабатывать и анализировать большое количество данных, не смогу вытеснить людей с работы в таких сферах, как медицина,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T08:47
2023-04-09T08:47
2023-04-09T08:47
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нейросети, несмотря на возможности обрабатывать и анализировать большое количество данных, не смогу вытеснить людей с работы в таких сферах, как медицина, образование, искусство и социальные услуги, рассказал РИА Новости руководитель по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Ринат Галямов. "Не все виды работ могут быть заменены нейросетями. Например, ИИ не может заменить профессии, которые требуют эмпатии и человеческого контакта. К ним относится работа в области искусства, медицины, образования и социальных услуг. В этих областях необходимы человеческие навыки и качества, которые не могут быть воссозданы с помощью нейросетей", - заявил он. По словам эксперта, в некоторых случаях нейросети могут дополнить человеческий труд. Например, в медицине для диагностики МРТ-снимков, однако окончательное решение о лечении все равно принимает врач на основе своих знаний и опыта. При этом есть задачи, которые больше подходят для таких технологий. "Нейросети могут успешно решать задачи, которые требуют большого объема повторяющейся работы, анализа большого количества данных, поиска закономерностей и т.д. Такие задачи могут включать распознавание речи и образов, классификацию изображений, рекомендации товаров и услуг, и многое другое", - заключил Галямов. В конце марта в исследовательском центре "Зарплаты.ру" провели исследование для РИА Новости, которое показало, что 18% россиян уверены в том, что нейросети в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий, а практически половина считает, что это вероятно, но не в ближайшее время. Как отмечали уверенные в возможностях искусственного интеллекта участники исследования, в будущем нейросеть сможет заменить дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, программистов и логистов, бухгалтеров, менеджеров по продажам, HR-специалистов, финансистов, социологов, юристов, журналистов, преподавателей и психологов.
https://ria.ru/20230329/razrabotka-1861573680.html
https://ria.ru/20230407/neyroseti-1863635964.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, билайн
Технологии, Россия, Билайн
Эксперт рассказал, в каких сферах нейросети не смогут заменить человека
Эксперт "Билайна": нейросети не смогут заменить человека в медицине и образовании
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нейросети, несмотря на возможности обрабатывать и анализировать большое количество данных, не смогу вытеснить людей с работы в таких сферах, как медицина, образование, искусство и социальные услуги, рассказал РИА Новости руководитель по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Ринат Галямов.
"Не все виды работ могут быть заменены нейросетями. Например, ИИ не может заменить профессии, которые требуют эмпатии и человеческого контакта. К ним относится работа в области искусства, медицины, образования и социальных услуг. В этих областях необходимы человеческие навыки и качества, которые не могут быть воссозданы с помощью нейросетей", - заявил он.
По словам эксперта, в некоторых случаях нейросети могут дополнить человеческий труд. Например, в медицине для диагностики МРТ-снимков, однако окончательное решение о лечении все равно принимает врач на основе своих знаний и опыта.
При этом есть задачи, которые больше подходят для таких технологий. "Нейросети могут успешно решать задачи, которые требуют большого объема повторяющейся работы, анализа большого количества данных, поиска закономерностей и т.д. Такие задачи могут включать распознавание речи и образов, классификацию изображений, рекомендации товаров и услуг, и многое другое", - заключил Галямов.
Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей
В конце марта в исследовательском центре "Зарплаты.ру" провели исследование для РИА Новости, которое показало, что 18% россиян уверены в том, что нейросети в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий, а практически половина считает, что это вероятно, но не в ближайшее время.
Как отмечали уверенные в возможностях искусственного интеллекта участники исследования, в будущем нейросеть сможет заменить дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, программистов и логистов, бухгалтеров, менеджеров по продажам, HR-специалистов, финансистов, социологов, юристов, журналистов, преподавателей и психологов.
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