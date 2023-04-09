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"Моссад" опроверг публикацию NYT о поощрении протестов в Израиле - РИА Новости, 09.04.2023
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12:32 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/mossad-1864060786.html
"Моссад" опроверг публикацию NYT о поощрении протестов в Израиле
"Моссад" опроверг публикацию NYT о поощрении протестов в Израиле - РИА Новости, 09.04.2023
"Моссад" опроверг публикацию NYT о поощрении протестов в Израиле
Служба внешней разведки Израиля "Моссад" назвала "лживой и безосновательной" публикацию в газете New York Times, которая ссылаясь на секретные документы США... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T12:32
2023-04-09T12:32
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
моссад
министерство обороны сша
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Служба внешней разведки Израиля "Моссад" назвала "лживой и безосновательной" публикацию в газете New York Times, которая ссылаясь на секретные документы США сообщила, что руководство израильской разведки призывало сотрудников и граждан участвовать в протестах против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. "Сегодняшняя ночная публикация в американской прессе абсолютно лживая и безосновательная. "Моссад" и его руководство не поощряли и не поощряют сотрудников организации к участию в антиправительственных демонстрациях, политических демонстрациях вообще, или любой политической деятельности. "Моссад" и его руководство не занимались вопросом демонстраций и оставались верными ценностям государственности, которыми руководствовался "Моссад" с момента его основания", - говорится в сообщении разведки, распространенном канцелярией премьера Израиля. Ранее издание New York Times сообщало, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Среди разоблачений, содержащихся в просочившихся документах Пентагона, было утверждение о том, что руководство "Моссада" поощряло сотрудников агентства и израильских граждан к участию в общенациональных антиправительственных протестах, которые продолжаются в Израиле уже более трех месяцев. В конце марта Нетаньяху объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Такое решение было принято на фоне стихийных протестов в масштабе страны. Несмотря на приостановку реформу, активисты с обеих сторон продолжают выходить на улицы в крупных городах Израиля. Предложенная правительством реформа ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, опасаются оппоненты реформы.
https://ria.ru/20230327/reforma-1861035155.html
https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, моссад, министерство обороны сша
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Моссад, Министерство обороны США
"Моссад" опроверг публикацию NYT о поощрении протестов в Израиле

"Моссад" опроверг публикацию NYT о поощрении протестов против судебной реформы в Израиле

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСтолкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Служба внешней разведки Израиля "Моссад" назвала "лживой и безосновательной" публикацию в газете New York Times, которая ссылаясь на секретные документы США сообщила, что руководство израильской разведки призывало сотрудников и граждан участвовать в протестах против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.
"Сегодняшняя ночная публикация в американской прессе абсолютно лживая и безосновательная. "Моссад" и его руководство не поощряли и не поощряют сотрудников организации к участию в антиправительственных демонстрациях, политических демонстрациях вообще, или любой политической деятельности. "Моссад" и его руководство не занимались вопросом демонстраций и оставались верными ценностям государственности, которыми руководствовался "Моссад" с момента его основания", - говорится в сообщении разведки, распространенном канцелярией премьера Израиля.
Толпа протестующих против реформы судебной системы у здания парламента в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В Израиле отложили принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты
27 марта, 18:24
Ранее издание New York Times сообщало, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке.
Среди разоблачений, содержащихся в просочившихся документах Пентагона, было утверждение о том, что руководство "Моссада" поощряло сотрудников агентства и израильских граждан к участию в общенациональных антиправительственных протестах, которые продолжаются в Израиле уже более трех месяцев.
В конце марта Нетаньяху объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Такое решение было принято на фоне стихийных протестов в масштабе страны. Несмотря на приостановку реформу, активисты с обеих сторон продолжают выходить на улицы в крупных городах Израиля.
Предложенная правительством реформа ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, опасаются оппоненты реформы.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты
27 марта, 13:41
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуМоссадМинистерство обороны США
 
 
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