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Мишустин поздравил с 75-летием артиста Анатолия Марчевского - РИА Новости, 09.04.2023
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Культура
 
11:45 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/mishustin-1864054909.html
Мишустин поздравил с 75-летием артиста Анатолия Марчевского
Мишустин поздравил с 75-летием артиста Анатолия Марчевского - РИА Новости, 09.04.2023
Мишустин поздравил с 75-летием артиста Анатолия Марчевского
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием артиста цирка Анатолия Марчевского, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T11:45
2023-04-09T11:45
культура
россия
анатолий марчевский
михаил мишустин
росгосцирк
культура
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием артиста цирка Анатолия Марчевского, сообщается на сайте кабмина. "Вы посвятили свою жизнь творчеству, вписали немало ярких страниц в историю циркового искусства. Благодаря Вам Екатеринбургский государственный цирк стал одним из лучших в стране. Сегодня Вы ведёте активную деятельность в Росгосцирке, многое делаете для реализации социальных проектов, оказания помощи ветеранам цирка, а также поддержки детских и молодёжных студий", - говорится в телеграмме. Премьер пожелал Марчевскому успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.
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россия, анатолий марчевский, михаил мишустин, росгосцирк, культура
Культура, Россия, Анатолий Марчевский, Михаил Мишустин, Росгосцирк, Культура
Мишустин поздравил с 75-летием артиста Анатолия Марчевского

Мишустин поздравил с 75-летием народного артиста России Анатолия Марчевского

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАнатолий Марчевский
Анатолий Марчевский - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Анатолий Марчевский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием артиста цирка Анатолия Марчевского, сообщается на сайте кабмина.
"Вы посвятили свою жизнь творчеству, вписали немало ярких страниц в историю циркового искусства. Благодаря Вам Екатеринбургский государственный цирк стал одним из лучших в стране. Сегодня Вы ведёте активную деятельность в Росгосцирке, многое делаете для реализации социальных проектов, оказания помощи ветеранам цирка, а также поддержки детских и молодёжных студий", - говорится в телеграмме.
Премьер пожелал Марчевскому успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.
 
КультураРоссияАнатолий МарчевскийМихаил МишустинРосгосциркКультура
 
 
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