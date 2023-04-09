https://ria.ru/20230409/mishustin-1864054909.html

Мишустин поздравил с 75-летием артиста Анатолия Марчевского

Мишустин поздравил с 75-летием артиста Анатолия Марчевского - РИА Новости, 09.04.2023

Мишустин поздравил с 75-летием артиста Анатолия Марчевского

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием артиста цирка Анатолия Марчевского, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T11:45

2023-04-09T11:45

2023-04-09T11:45

культура

россия

анатолий марчевский

михаил мишустин

росгосцирк

культура

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием артиста цирка Анатолия Марчевского, сообщается на сайте кабмина. "Вы посвятили свою жизнь творчеству, вписали немало ярких страниц в историю циркового искусства. Благодаря Вам Екатеринбургский государственный цирк стал одним из лучших в стране. Сегодня Вы ведёте активную деятельность в Росгосцирке, многое делаете для реализации социальных проектов, оказания помощи ветеранам цирка, а также поддержки детских и молодёжных студий", - говорится в телеграмме. Премьер пожелал Марчевскому успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, анатолий марчевский, михаил мишустин, росгосцирк, культура