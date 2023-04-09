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Мишустин поздравил с 75-летием артиста Анатолия Марчевского
Мишустин поздравил с 75-летием артиста Анатолия Марчевского - РИА Новости, 09.04.2023
Мишустин поздравил с 75-летием артиста Анатолия Марчевского
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием артиста цирка Анатолия Марчевского, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T11:45
2023-04-09T11:45
2023-04-09T11:45
культура
россия
анатолий марчевский
михаил мишустин
росгосцирк
культура
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием артиста цирка Анатолия Марчевского, сообщается на сайте кабмина. "Вы посвятили свою жизнь творчеству, вписали немало ярких страниц в историю циркового искусства. Благодаря Вам Екатеринбургский государственный цирк стал одним из лучших в стране. Сегодня Вы ведёте активную деятельность в Росгосцирке, многое делаете для реализации социальных проектов, оказания помощи ветеранам цирка, а также поддержки детских и молодёжных студий", - говорится в телеграмме. Премьер пожелал Марчевскому успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анатолий марчевский, михаил мишустин, росгосцирк, культура
Культура, Россия, Анатолий Марчевский, Михаил Мишустин, Росгосцирк, Культура
Мишустин поздравил с 75-летием артиста Анатолия Марчевского
Мишустин поздравил с 75-летием народного артиста России Анатолия Марчевского