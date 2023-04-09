https://ria.ru/20230409/mina-1864101956.html

В Донецке пострадал мужчина при подрыве мины "Лепесток"

В Донецке пострадал мужчина при подрыве мины "Лепесток" - РИА Новости, 09.04.2023

В Донецке пострадал мужчина при подрыве мины "Лепесток"

Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T20:10

2023-04-09T20:10

2023-04-09T20:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Куйбышевский район): по улице Энгельса, 106 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230318/lepestok-1858736947.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, происшествия