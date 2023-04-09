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В Донецке пострадал мужчина при подрыве мины "Лепесток"
В Донецке пострадал мужчина при подрыве мины "Лепесток" - РИА Новости, 09.04.2023
В Донецке пострадал мужчина при подрыве мины "Лепесток"
Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T20:10
2023-04-09T20:10
2023-04-09T20:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Куйбышевский район): по улице Энгельса, 106 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230318/lepestok-1858736947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
В Донецке пострадал мужчина при подрыве мины "Лепесток"
При подрыве противопехотной мины в Куйбышевском районе Донецка пострадал мужчина