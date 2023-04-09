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Волонтеры МГЕР принимают документы на паспорта России - РИА Новости, 09.04.2023
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08:45 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/mariupol-1864038989.html
Волонтеры МГЕР принимают документы на паспорта России
Волонтеры МГЕР принимают документы на паспорта России - РИА Новости, 09.04.2023
Волонтеры МГЕР принимают документы на паспорта России
"Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская Рота" увеличили вдвое пропускную способность пунктов для подачи документов на оформление паспортов РФ в... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T08:45
2023-04-09T08:45
мариуполь
россия
владимир путин
молодая гвардия единой россии
мгер
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская Рота" увеличили вдвое пропускную способность пунктов для подачи документов на оформление паспортов РФ в Мариуполе, за четыре дня пункты выдачи приняли документы у восьми тысяч жителей города, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГЕР. "МГЕР и "Волонтерская Рота" вдвое увеличили пропускную способность пунктов для подачи документов на оформление паспорта РФ в Мариуполе. За 4 дня работы волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" пункты выдачи смогли принять документы на оформление российского паспорта у 8 тысяч жителей Мариуполя. Таким образом, после начала работы волонтеров пропускная способность пунктов увеличилась вдвое", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя МГЕР в Мариуполе Никиту Аверкина. Он отметил, что волонтеры встречают жителей, сопровождают к месту заполнения документов, проверяют предоставляемый комплект документов и правильность его заполнения, а также помогают вносить корректировки в случае необходимости и передают полный перечень документов сотруднику миграционный службы. "Благодаря работе волонтёров время на проверку и подачу пакета документов сократилась вдовое. Наши ребята продолжат работу до момента нормализации потока людей для подачи документов. Сейчас мы наблюдаем пиковую нагрузку на миграционные центры", - сказал Аверкин. В пресс-службе уточнили, что 6 апреля волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" приступили к оказанию помощи в работе дополнительных пунктов приема документов для оформления российских паспортов в Мариуполе. Они были открыты по распоряжению президента РФ Владимира Путина после его приезда в город.
https://ria.ru/20230331/porty-1862276756.html
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мариуполь, россия, владимир путин, молодая гвардия единой россии, мгер, общество
Мариуполь, Россия, Владимир Путин, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Общество
Волонтеры МГЕР принимают документы на паспорта России

Волонтеры МГЕР приняли документы на паспорта у восьми тысяч мариупольцев за четыре дня

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВид на строящиеся жилые дома в Мариуполе
Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская Рота" увеличили вдвое пропускную способность пунктов для подачи документов на оформление паспортов РФ в Мариуполе, за четыре дня пункты выдачи приняли документы у восьми тысяч жителей города, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГЕР.
"МГЕР и "Волонтерская Рота" вдвое увеличили пропускную способность пунктов для подачи документов на оформление паспорта РФ в Мариуполе. За 4 дня работы волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" пункты выдачи смогли принять документы на оформление российского паспорта у 8 тысяч жителей Мариуполя. Таким образом, после начала работы волонтеров пропускная способность пунктов увеличилась вдвое", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя МГЕР в Мариуполе Никиту Аверкина.
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Он отметил, что волонтеры встречают жителей, сопровождают к месту заполнения документов, проверяют предоставляемый комплект документов и правильность его заполнения, а также помогают вносить корректировки в случае необходимости и передают полный перечень документов сотруднику миграционный службы.
"Благодаря работе волонтёров время на проверку и подачу пакета документов сократилась вдовое. Наши ребята продолжат работу до момента нормализации потока людей для подачи документов. Сейчас мы наблюдаем пиковую нагрузку на миграционные центры", - сказал Аверкин.
В пресс-службе уточнили, что 6 апреля волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" приступили к оказанию помощи в работе дополнительных пунктов приема документов для оформления российских паспортов в Мариуполе. Они были открыты по распоряжению президента РФ Владимира Путина после его приезда в город.
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