https://ria.ru/20230409/mariupol-1864038989.html

Волонтеры МГЕР принимают документы на паспорта России

Волонтеры МГЕР принимают документы на паспорта России - РИА Новости, 09.04.2023

Волонтеры МГЕР принимают документы на паспорта России

"Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская Рота" увеличили вдвое пропускную способность пунктов для подачи документов на оформление паспортов РФ в... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T08:45

2023-04-09T08:45

2023-04-09T08:45

мариуполь

россия

владимир путин

молодая гвардия единой россии

мгер

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская Рота" увеличили вдвое пропускную способность пунктов для подачи документов на оформление паспортов РФ в Мариуполе, за четыре дня пункты выдачи приняли документы у восьми тысяч жителей города, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГЕР. "МГЕР и "Волонтерская Рота" вдвое увеличили пропускную способность пунктов для подачи документов на оформление паспорта РФ в Мариуполе. За 4 дня работы волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" пункты выдачи смогли принять документы на оформление российского паспорта у 8 тысяч жителей Мариуполя. Таким образом, после начала работы волонтеров пропускная способность пунктов увеличилась вдвое", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя МГЕР в Мариуполе Никиту Аверкина. Он отметил, что волонтеры встречают жителей, сопровождают к месту заполнения документов, проверяют предоставляемый комплект документов и правильность его заполнения, а также помогают вносить корректировки в случае необходимости и передают полный перечень документов сотруднику миграционный службы. "Благодаря работе волонтёров время на проверку и подачу пакета документов сократилась вдовое. Наши ребята продолжат работу до момента нормализации потока людей для подачи документов. Сейчас мы наблюдаем пиковую нагрузку на миграционные центры", - сказал Аверкин. В пресс-службе уточнили, что 6 апреля волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" приступили к оказанию помощи в работе дополнительных пунктов приема документов для оформления российских паспортов в Мариуполе. Они были открыты по распоряжению президента РФ Владимира Путина после его приезда в город.

https://ria.ru/20230331/porty-1862276756.html

https://ria.ru/20230327/pasport-1860852321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, россия, владимир путин, молодая гвардия единой россии, мгер, общество