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Спасатели предупредили о метелях на побережье Магаданской области
Спасатели предупредили о метелях на побережье Магаданской области - РИА Новости, 09.04.2023
Спасатели предупредили о метелях на побережье Магаданской области
Спасатели разослали экстренное предупреждение о метелях и сильном ветре на побережье Магаданской области, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T07:19
2023-04-09T07:19
2023-04-09T07:19
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 9 апр - РИА Новости. Спасатели разослали экстренное предупреждение о метелях и сильном ветре на побережье Магаданской области, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона. "Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций (Источник ЧС - ветер с низовой метелью)", - сообщает ПСЦ. Уточняется, что 10 апреля днем местами на востоке Ольского, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду с низовой метелью.
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магаданская область, происшествия
Магаданская область, Происшествия
Спасатели предупредили о метелях на побережье Магаданской области
ПСЦ Магаданской области: на побережье региона ожидаются метели и сильный ветер
МАГАДАН, 9 апр - РИА Новости.
Спасатели разослали экстренное предупреждение о метелях и сильном ветре на побережье Магаданской области, сообщает
Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона.
"Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций (Источник ЧС - ветер с низовой метелью)", - сообщает ПСЦ.
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Уточняется, что 10 апреля днем местами на востоке Ольского, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду с низовой метелью.