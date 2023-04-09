https://ria.ru/20230409/lekarstva-1864095180.html

Росздравнадзор не выявил дефицита лекарств по непатентованным наименованиям

Росздравнадзор не выявил дефицита лекарств по непатентованным наименованиям - РИА Новости, 09.04.2023

Росздравнадзор не выявил дефицита лекарств по непатентованным наименованиям

Дефицита лекарств по международным непатентованным наименованиям в России нет, временное отсутствие конкретного торгового наименования в аптеке не является... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T19:16

2023-04-09T19:16

2023-04-09T19:16

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Дефицита лекарств по международным непатентованным наименованиям в России нет, временное отсутствие конкретного торгового наименования в аптеке не является признаком дефицита, так как терапевтический эффект лекарств с одним действующим веществом идентичен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация о дефиците ряда лекарственных препаратов, в том числе "Месалазина" и "Остеогенона". "На настоящий момент в Российской Федерации отсутствует дефицит лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям (МНН). Лекарственные препараты по одному МНН могут выпускаться в различных лекарственных формах под разными торговыми наименованиями, и временное отсутствие конкретного торгового наименования в аптеке не является признаком дефицита, так как терапевтический эффект имеющихся в наличии лекарственных препаратов с тем же действующим веществом идентичен", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, сейчас в аптеках страны препараты с международными непатентованными наименованиями "Остеогенон" и "Месалазин" есть в достаточном количестве, за три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено более 58 тысяч упаковок препарата "Остеогенон" и 383,8 тысячи упаковок препарата "Месалазин". Поставки этих препаратов продолжаются, признаков их дефицита не зафиксировано, уточнили в пресс-службе. Росздравнадзор и Минздрав России проводят работу для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами - в случае появления признаков дефицита отдельных лекарств, в том числе в связи с логистикой, предпринимаются эффективные меры по обеспечению ими лечебной и аптечной сети, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230407/lekarstva-1863850209.html

https://ria.ru/20230326/murashko-1860678343.html

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)