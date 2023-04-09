https://ria.ru/20230409/lavra-1864046811.html
Раскольники начали богослужение в Киево-Печерской лавре
Раскольники начали богослужение в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 09.04.2023
Раскольники начали богослужение в Киево-Печерской лавре
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья проводит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, в РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T10:06
2023-04-09T10:06
2023-04-09T12:24
религия
украина
киев
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья проводит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, в то же время на улице на территории обители службу начал и митрополит канонической УПЦ Онуфрий. В храме собрались несколько десятков верующих, свидетельствует из видео, которое транслирует ПЦУ в YouTube. Сейчас обстановка спокойная, сотрудники полиции дежурят на территории обители. Каноническая Украинская православная церковь также транслирует богослужение в честь праздника, оно проходит на улице, на территории лавры, ее возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). На службе присутствуют несколько сотен человек. Впервые в истории Украины ПЦУ провела богослужение по случаю Сретения Господня в Трапезном храме лавры 15 февраля. Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора об аренде невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца.В свою очередь, киевские власти обвинили священнослужителя в разжигании межрелигиозной розни и поддержке России, суд 1 апреля назначил ему домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.В январе 2019-го Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ томос об автокефалии, но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
https://ria.ru/20230407/lavra-1863829281.html
https://ria.ru/20230407/sluzhba-1863671687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Раскольники начали богослужение в Киево-Печерской лавре
Раскольники начали богослужение в Киево-Печерской лавре, а прихожане УПЦ молятся на улице
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья проводит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, в то же время на улице на территории обители службу начал и митрополит канонической УПЦ Онуфрий.
В храме собрались несколько десятков верующих, свидетельствует из видео, которое транслирует ПЦУ в YouTube. Сейчас обстановка спокойная, сотрудники полиции дежурят на территории обители.
Каноническая Украинская православная церковь
также транслирует богослужение в честь праздника, оно проходит на улице, на территории лавры, ее возглавляет митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий (Березовский). На службе присутствуют несколько сотен человек.
Впервые в истории Украины ПЦУ провела богослужение по случаю Сретения Господня в Трапезном храме лавры 15 февраля.
Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора об аренде невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца.
УПЦ подала в суд ходатайство о передаче ей храмов Киево-Печерской лавры
В свою очередь, киевские власти обвинили священнослужителя в разжигании межрелигиозной розни и поддержке России, суд 1 апреля назначил ему домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.
Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ)
сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко
в противовес канонической УПЦ Московского патриархата
. Это произошло на объединительном соборе в Киеве
, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
В январе 2019-го Константинопольский патриархат
предоставил ПЦУ томос об автокефалии, но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
Раскольники ПЦУ проводят службу в Киево-Печерской лавре