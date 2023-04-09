https://ria.ru/20230409/krym-1864117069.html

СМИ узнали о приказе шефа Пентагона пилотам не приближаться к Крыму

СМИ узнали о приказе шефа Пентагона пилотам не приближаться к Крыму - РИА Новости, 09.04.2023

СМИ узнали о приказе шефа Пентагона пилотам не приближаться к Крыму

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин приказал пилотам ВВС страны не подлетать близко к Крыму после инцидента с американским дроном, в результате... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T22:48

2023-04-09T22:48

2023-04-09T22:57

политика

черное море

сша

россия

ллойд остин

пентагон

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин приказал пилотам ВВС страны не подлетать близко к Крыму после инцидента с американским дроном, в результате которого MQ-9 упал в Черное море, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на секретные файлы военного ведомства, утекшие в Сеть.По информации издания, на одном из попавших в открытый доступ документов есть пометка SECRET/NOFORN, указывающая на то, что его нельзя передавать лицам без гражданства США. В нем также есть карта с обозначением участков в Черном море, где могут находиться самолеты-разведчики. Примерно в 12 морских милях (22,22 километра) от Крымского полуострова на карте проведена линия, соответствующая территориальным водам. Такая же нарисована в 50 милях от побережья с пометкой SECDEF Directed Standoff. Надпись означает, что шеф Пентагона, скорее всего, запретил пилотам ВВС США приближаться к российскому полуострову, говорится в статье.Американский БПЛА MQ-9 с выключенными транспондерами 14 марта нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным Минобороны России, аппарат двигался в сторону Крыма.Российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет и упал в воду. Российские самолеты не вступали в контакт с MQ-9 и не применяли бортовое вооружение, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861358800.html

черное море

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политика, черное море, сша, россия, ллойд остин, пентагон