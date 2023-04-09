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СМИ узнали о приказе шефа Пентагона пилотам не приближаться к Крыму - РИА Новости, 09.04.2023
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22:48 09.04.2023 (обновлено: 22:57 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/krym-1864117069.html
СМИ узнали о приказе шефа Пентагона пилотам не приближаться к Крыму
СМИ узнали о приказе шефа Пентагона пилотам не приближаться к Крыму - РИА Новости, 09.04.2023
СМИ узнали о приказе шефа Пентагона пилотам не приближаться к Крыму
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин приказал пилотам ВВС страны не подлетать близко к Крыму после инцидента с американским дроном, в результате... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T22:48
2023-04-09T22:57
политика
черное море
сша
россия
ллойд остин
пентагон
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин приказал пилотам ВВС страны не подлетать близко к Крыму после инцидента с американским дроном, в результате которого MQ-9 упал в Черное море, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на секретные файлы военного ведомства, утекшие в Сеть.По информации издания, на одном из попавших в открытый доступ документов есть пометка SECRET/NOFORN, указывающая на то, что его нельзя передавать лицам без гражданства США. В нем также есть карта с обозначением участков в Черном море, где могут находиться самолеты-разведчики. Примерно в 12 морских милях (22,22 километра) от Крымского полуострова на карте проведена линия, соответствующая территориальным водам. Такая же нарисована в 50 милях от побережья с пометкой SECDEF Directed Standoff. Надпись означает, что шеф Пентагона, скорее всего, запретил пилотам ВВС США приближаться к российскому полуострову, говорится в статье.Американский БПЛА MQ-9 с выключенными транспондерами 14 марта нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным Минобороны России, аппарат двигался в сторону Крыма.Российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет и упал в воду. Российские самолеты не вступали в контакт с MQ-9 и не применяли бортовое вооружение, подчеркнули в Минобороны.
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политика, черное море, сша, россия, ллойд остин, пентагон
Политика, Черное море, США, Россия, Ллойд Остин, Пентагон
СМИ узнали о приказе шефа Пентагона пилотам не приближаться к Крыму

WP: министр обороны США Ллойд Остин приказал пилотам ВВС США не приближаться к Крыму

© Фото : Public domainАмериканский истребитель F-22 Raptor
Американский истребитель F-22 Raptor - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© Фото : Public domain
Американский истребитель F-22 Raptor. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин приказал пилотам ВВС страны не подлетать близко к Крыму после инцидента с американским дроном, в результате которого MQ-9 упал в Черное море, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на секретные файлы военного ведомства, утекшие в Сеть.
По информации издания, на одном из попавших в открытый доступ документов есть пометка SECRET/NOFORN, указывающая на то, что его нельзя передавать лицам без гражданства США. В нем также есть карта с обозначением участков в Черном море, где могут находиться самолеты-разведчики. Примерно в 12 морских милях (22,22 километра) от Крымского полуострова на карте проведена линия, соответствующая территориальным водам. Такая же нарисована в 50 милях от побережья с пометкой SECDEF Directed Standoff. Надпись означает, что шеф Пентагона, скорее всего, запретил пилотам ВВС США приближаться к российскому полуострову, говорится в статье.
Американский БПЛА MQ-9 с выключенными транспондерами 14 марта нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным Минобороны России, аппарат двигался в сторону Крыма.
Российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет и упал в воду. Российские самолеты не вступали в контакт с MQ-9 и не применяли бортовое вооружение, подчеркнули в Минобороны.
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ПолитикаЧерное мореСШАРоссияЛлойд ОстинПентагон
 
 
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