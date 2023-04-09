https://ria.ru/20230409/krym-1864040234.html

В Крыму для водоснабжения Ялты построили большую часть горного гидротоннеля

В Крыму для водоснабжения Ялты построили большую часть горного гидротоннеля - РИА Новости, 09.04.2023

В Крыму для водоснабжения Ялты построили большую часть горного гидротоннеля

Новый гидротоннель сквозь горную гряду Крыма для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны крымских гор построен на 80%, до смычки осталось пройти... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T09:01

2023-04-09T09:01

2023-04-09T09:01

общество

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Новый гидротоннель сквозь горную гряду Крыма для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны крымских гор построен на 80%, до смычки осталось пройти около 1,1 километра горной породы, заявил РИА Новости представитель подрядчика, замдиректора компании ООО "ПРиСС" Андрей Булыгин. "Тоннель пройден на 80%. На сегодня пройдено более 4,6 километра, осталось пройти около 1,1 километра до смычки. Весь проект представляет собой тоннель длиной в 7,5 километра. Есть около полутора километров тоннеля, который уже был изготовлен (в 80-х годах, но затем стройка была заморожена – ред.) с южной стороны, он уже отремонтирован нами, там уже все сделано. Когда произойдет смычка, разбираем щит, создаем лоток (для воды) и устанавливаем электрику по всему тоннелю – сейсмические и прочие датчики. Смычку ожидаем к концу августа", - сказал Булыгин. Тоннельно-проходческий комплекс выполняет работы в тюбинговой отделке. Наружный диаметр сооружаемого тоннеля 4,1 метра, внутренний 3,5 метра. Вода будет самотеком подаваться по нему из водохранилища "Счастливое-2", расположенного на северной стороне горной гряды, для этого он идет под уклоном, с перепадом высоты от 900 до 200 метров по всей длине тоннеля. На выходе вода будет приходить на очистные сооружения с последующей подачей воды питьевого качества в Ялту и поселки. Мощность сооружения - до 100 тысяч кубометров в сутки, рассказал представитель подрядчика. Строительство тоннеля началось в 2019 году, на объект в рамах ФЦП выделено около 9 миллиардов рублей. Полностью завершить работы планируется в начале 2024 года. Трасса тоннеля дублирует старый гидротехнический тоннель, построенный в 60-х годах для подачи воды на Южный берег Крыма. Состояние старого тоннеля, который используется для подачи воды в Ялту аварийное, рассказал Булыгин. Предполагается, что после введения в строй нового тоннеля старый будут исследовать для определения его дальнейшей судьбы.

https://ria.ru/20230318/krym-1858789681.html

https://ria.ru/20230310/krym-1856913104.html

ялта

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ялта