https://ria.ru/20230409/koshki-1864086457.html
В духовных управлениях мусульман рассказали о нахождении кошек в мечетях
В духовных управлениях мусульман рассказали о нахождении кошек в мечетях - РИА Новости, 09.04.2023
В духовных управлениях мусульман рассказали о нахождении кошек в мечетях
Нахождение кошек в молитвенных помещениях мусульман в мировой практике считается обычным явлением, поскольку по исламской традиции они считаются чистыми... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T17:29
2023-04-09T17:29
2023-04-09T19:25
религия
ильдар аляутдинов
исмаил бердиев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Нахождение кошек в молитвенных помещениях мусульман в мировой практике считается обычным явлением, поскольку по исламской традиции они считаются чистыми животными, рассказали РИА Новости представители духовных управлений мусульман. Как ранее сообщали СМИ, в одной из мечетей в Алжире во время ночной молитвы кошка запрыгнула на руки имаму. Религиозный деятель погладил животное и продолжил молитву. Зампред Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что "прыжок кошки на руки имама" — нередкое событие в исламском мире. Религиозный деятель отметил, что во времена жизни пророка Мухаммеда в мечетях тоже находились кошки. "Наш пророк сам любил кошек, поэтому особая симпатия к этим животным имеет место быть в мусульманской общине", — добавил Аляутдинов. В свою очередь, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев сообщил в беседе с РИА Новости, что у него дома есть кошка. Когда он совершает намаз, она иногда приходит к нему и прыгает на руки."Молитве это совсем не мешает. Тем более кошка — чистое с точки зрения шариата животное. Когда она подходит — это умиротворение", — сказал он.Имам-хатыб Соборной мечети Донецка Духовного управления мусульман (ДУМ) Донецкой Народной Республики Рушан Таиров сказал, что иногда кошка ложится на молитвенный коврик, ее надо аккуратно сдвинуть в сторону. По его словам, пророк Мухаммед любил этих животных, поэтому в исламе к ним относятся весьма трепетно.
https://ria.ru/20221028/kotyata-1827651496.html
https://ria.ru/20230301/koshki-1854763469.html
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ильдар аляутдинов, исмаил бердиев, египет, алжир (провинция), турция, кошки
Религия, Ильдар Аляутдинов, Исмаил Бердиев, Египет, Алжир (провинция), Турция, кошки
В духовных управлениях мусульман рассказали о нахождении кошек в мечетях
Представители духовных управлений мусульман: кошки в мечетях не мешают прихожанам молиться
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Нахождение кошек в молитвенных помещениях мусульман в мировой практике считается обычным явлением, поскольку по исламской традиции они считаются чистыми животными, рассказали РИА Новости представители духовных управлений мусульман.
Как ранее сообщали СМИ, в одной из мечетей в Алжире во время ночной молитвы кошка запрыгнула на руки имаму. Религиозный деятель погладил животное и продолжил молитву.
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Зампред Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что "прыжок кошки на руки имама" — нередкое событие в исламском мире.
«
"Во многих мечетях мира случаются такие истории, мусульмане не делают из этого какое-то экстраординарное событие. Кошки находится в мечетях, например, в Турции, Египте, Алжире и других странах. В России же в мечетях их редко можно увидеть, но кое-где все же есть", — сказал он.
Религиозный деятель отметил, что во времена жизни пророка Мухаммеда в мечетях тоже находились кошки.
"Наш пророк сам любил кошек, поэтому особая симпатия к этим животным имеет место быть в мусульманской общине", — добавил Аляутдинов.
В свою очередь, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев сообщил в беседе с РИА Новости, что у него дома есть кошка. Когда он совершает намаз, она иногда приходит к нему и прыгает на руки.
"Молитве это совсем не мешает. Тем более кошка — чистое с точки зрения шариата животное. Когда она подходит — это умиротворение", — сказал он.
Имам-хатыб Соборной мечети Донецка Духовного управления мусульман (ДУМ) Донецкой Народной Республики Рушан Таиров сказал, что иногда кошка ложится на молитвенный коврик, ее надо аккуратно сдвинуть в сторону. По его словам, пророк Мухаммед любил этих животных, поэтому в исламе к ним относятся весьма трепетно.
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