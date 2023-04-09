https://ria.ru/20230409/koshki-1864086457.html

В духовных управлениях мусульман рассказали о нахождении кошек в мечетях

В духовных управлениях мусульман рассказали о нахождении кошек в мечетях - РИА Новости, 09.04.2023

В духовных управлениях мусульман рассказали о нахождении кошек в мечетях

Нахождение кошек в молитвенных помещениях мусульман в мировой практике считается обычным явлением, поскольку по исламской традиции они считаются чистыми... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T17:29

2023-04-09T17:29

2023-04-09T19:25

религия

ильдар аляутдинов

исмаил бердиев

египет

алжир (провинция)

турция

кошки

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Нахождение кошек в молитвенных помещениях мусульман в мировой практике считается обычным явлением, поскольку по исламской традиции они считаются чистыми животными, рассказали РИА Новости представители духовных управлений мусульман. Как ранее сообщали СМИ, в одной из мечетей в Алжире во время ночной молитвы кошка запрыгнула на руки имаму. Религиозный деятель погладил животное и продолжил молитву. Зампред Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что "прыжок кошки на руки имама" — нередкое событие в исламском мире. Религиозный деятель отметил, что во времена жизни пророка Мухаммеда в мечетях тоже находились кошки. "Наш пророк сам любил кошек, поэтому особая симпатия к этим животным имеет место быть в мусульманской общине", — добавил Аляутдинов. В свою очередь, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев сообщил в беседе с РИА Новости, что у него дома есть кошка. Когда он совершает намаз, она иногда приходит к нему и прыгает на руки."Молитве это совсем не мешает. Тем более кошка — чистое с точки зрения шариата животное. Когда она подходит — это умиротворение", — сказал он.Имам-хатыб Соборной мечети Донецка Духовного управления мусульман (ДУМ) Донецкой Народной Республики Рушан Таиров сказал, что иногда кошка ложится на молитвенный коврик, ее надо аккуратно сдвинуть в сторону. По его словам, пророк Мухаммед любил этих животных, поэтому в исламе к ним относятся весьма трепетно.

https://ria.ru/20221028/kotyata-1827651496.html

https://ria.ru/20230301/koshki-1854763469.html

египет

алжир (провинция)

турция

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ильдар аляутдинов, исмаил бердиев, египет, алжир (провинция), турция, кошки