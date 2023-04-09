https://ria.ru/20230409/kongo-1864029987.html

СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на деревню в ДР Конго

СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на деревню в ДР Конго - РИА Новости, 09.04.2023

СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на деревню в ДР Конго

Террористическая организация "Исламское государство"* (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на деревню в провинции Северное Киву на... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T05:58

2023-04-09T05:58

2023-04-09T05:58

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на деревню в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), в результате которого погибли 22 человека, передает агентство Рейтер. В субботу портал Actualitе со ссылкой на местные власти сообщил о гибели 22 человек в результате атаки боевиков на деревню Мусандаба в провинции Северное Киву ДРК. "Исламское государство"* в субботу взяло на себя ответственность за нападение на деревню на востоке Демократической Республики Конго", - говорится в сообщении агентства. На востоке ДР Конго действует множество различных повстанческих группировок. ADF была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды, в группировку входят в том числе исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической, ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года. В апреле 2019 года ИГ* впервые взяло ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221205/povstantsy-1836541504.html

https://ria.ru/20230115/vzryv-1845003921.html

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