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СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на деревню в ДР Конго - РИА Новости, 09.04.2023
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05:58 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/kongo-1864029987.html
СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на деревню в ДР Конго
СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на деревню в ДР Конго - РИА Новости, 09.04.2023
СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на деревню в ДР Конго
Террористическая организация "Исламское государство"* (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на деревню в провинции Северное Киву на... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T05:58
2023-04-09T05:58
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на деревню в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), в результате которого погибли 22 человека, передает агентство Рейтер. В субботу портал Actualitе со ссылкой на местные власти сообщил о гибели 22 человек в результате атаки боевиков на деревню Мусандаба в провинции Северное Киву ДРК. "Исламское государство"* в субботу взяло на себя ответственность за нападение на деревню на востоке Демократической Республики Конго", - говорится в сообщении агентства. На востоке ДР Конго действует множество различных повстанческих группировок. ADF была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды, в группировку входят в том числе исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической, ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года. В апреле 2019 года ИГ* впервые взяло ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221205/povstantsy-1836541504.html
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уганда, россия, оон, в мире
Уганда, Россия, ООН, В мире
СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на деревню в ДР Конго

Reuters: ИГ взяло ответственность за атаку на деревню в ДР Конго, где погибли 22 человека

© Flickr / Bart WurstenПолиция в Демократической Республике Конго
Полиция в Демократической Республике Конго - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© Flickr / Bart Wursten
Полиция в Демократической Республике Конго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на деревню в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), в результате которого погибли 22 человека, передает агентство Рейтер.
В субботу портал Actualitе со ссылкой на местные власти сообщил о гибели 22 человек в результате атаки боевиков на деревню Мусандаба в провинции Северное Киву ДРК.
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5 декабря 2022, 23:54
"Исламское государство"* в субботу взяло на себя ответственность за нападение на деревню на востоке Демократической Республики Конго", - говорится в сообщении агентства.
На востоке ДР Конго действует множество различных повстанческих группировок. ADF была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды, в группировку входят в том числе исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической, ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года.
В апреле 2019 года ИГ* впервые взяло ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).

* Террористическая организация, запрещенная в России.
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