СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на деревню в ДР Конго
Reuters: ИГ взяло ответственность за атаку на деревню в ДР Конго, где погибли 22 человека
© Flickr / Bart WurstenПолиция в Демократической Республике Конго
© Flickr / Bart Wursten
Полиция в Демократической Республике Конго. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на деревню в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), в результате которого погибли 22 человека, передает агентство Рейтер.
В субботу портал Actualitе со ссылкой на местные власти сообщил о гибели 22 человек в результате атаки боевиков на деревню Мусандаба в провинции Северное Киву ДРК.
"Исламское государство"* в субботу взяло на себя ответственность за нападение на деревню на востоке Демократической Республики Конго", - говорится в сообщении агентства.
На востоке ДР Конго действует множество различных повстанческих группировок. ADF была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды, в группировку входят в том числе исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической, ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года.
В апреле 2019 года ИГ* впервые взяло ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).
* Террористическая организация, запрещенная в России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.