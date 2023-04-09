КНДР третий день не отвечает на звонки Сеула
Ренхап: КНДР третий день не отвечает на звонки Сеула по межкорейским линиям связи
Пхеньян. Архивное фото
СЕУЛ, 9 апр – РИА Новости. КНДР по неизвестной причине третий день не отвечает на звонки Сеула по военной линии связи, которые обычно производились дважды в день, передает агентство Рёнхап.
Ранее министерство объединения Южной Кореи сообщило, что утром в пятницу ежедневный созвон по линии межкорейского офиса связи также не был произведен. Южнокорейская сторона подтвердила отсутствие неполадок со своей стороны.
Как сообщает агентство, Северная Корея третий день не отвечает и на звонки по военной линии связи. Межкорейская линия связи работает только в будние дни, в то время как военные проводят также созвон и по выходным. Две страны обычно созваниваются два раза в день в 9.00 и 16.00, но в воскресенье КНДР снова не ответила на попытки связаться с ней.
В последнее время отношения между КНДР и Южной Кореей стали более напряженными на фоне проведения США и Южной Кореей крупномасштабных военных учений впервые за несколько лет.
Утром в субботу государственные СМИ Северной Кореи сообщили об испытании подводной беспилотной системы ударного типа "Хэиль-2" с имитацией ядерного боезаряда. Также был опубликован ряд комментариев, осуждающих учения Южной Кореи и США, военное сотрудничество Вашингтона с другими странами в рамках AUKUS.
Ежедневные контакты по межкорейским каналам связи и ранее прекращались несколько раз. В июне прошлого года Пхеньян перестал отвечать на звонки из-за технических сбоев, вызванных сезоном дождей. Летом 2020 года КНДР в знак протеста против отправки в КНДР южнокорейскими активистами листовок с критикой Пхеньяна сообщила о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. 16 июня года Северная взорвала межкорейское координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. Примерно год спустя КНДР восстановила межкорейские каналы связи в июле 2021 года. Коммуникация была вновь прервана в августе того же года и позже восстановлена в октябре по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына.