Рейтинг@Mail.ru
КНДР третий день не отвечает на звонки Сеула - РИА Новости, 09.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/kndr-1864073905.html
КНДР третий день не отвечает на звонки Сеула
КНДР третий день не отвечает на звонки Сеула - РИА Новости, 09.04.2023
КНДР третий день не отвечает на звонки Сеула
КНДР по неизвестной причине третий день не отвечает на звонки Сеула по военной линии связи, которые обычно производились дважды в день, передает агентство... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:45
2023-04-09T14:45
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/26/1500302642_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_26df59f9b75047fbb521f227fa964465.jpg
СЕУЛ, 9 апр – РИА Новости. КНДР по неизвестной причине третий день не отвечает на звонки Сеула по военной линии связи, которые обычно производились дважды в день, передает агентство Рёнхап. Ранее министерство объединения Южной Кореи сообщило, что утром в пятницу ежедневный созвон по линии межкорейского офиса связи также не был произведен. Южнокорейская сторона подтвердила отсутствие неполадок со своей стороны. Как сообщает агентство, Северная Корея третий день не отвечает и на звонки по военной линии связи. Межкорейская линия связи работает только в будние дни, в то время как военные проводят также созвон и по выходным. Две страны обычно созваниваются два раза в день в 9.00 и 16.00, но в воскресенье КНДР снова не ответила на попытки связаться с ней. В последнее время отношения между КНДР и Южной Кореей стали более напряженными на фоне проведения США и Южной Кореей крупномасштабных военных учений впервые за несколько лет. Утром в субботу государственные СМИ Северной Кореи сообщили об испытании подводной беспилотной системы ударного типа "Хэиль-2" с имитацией ядерного боезаряда. Также был опубликован ряд комментариев, осуждающих учения Южной Кореи и США, военное сотрудничество Вашингтона с другими странами в рамках AUKUS. Ежедневные контакты по межкорейским каналам связи и ранее прекращались несколько раз. В июне прошлого года Пхеньян перестал отвечать на звонки из-за технических сбоев, вызванных сезоном дождей. Летом 2020 года КНДР в знак протеста против отправки в КНДР южнокорейскими активистами листовок с критикой Пхеньяна сообщила о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. 16 июня года Северная взорвала межкорейское координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. Примерно год спустя КНДР восстановила межкорейские каналы связи в июле 2021 года. Коммуникация была вновь прервана в августе того же года и позже восстановлена в октябре по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына.
https://ria.ru/20230408/kndr-1863906834.html
https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862354472.html
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/26/1500302642_271:0:2146:1406_1920x0_80_0_0_56735d6c75fdcb1a65ef62e418259b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, кндр (северная корея), в мире
Южная Корея, КНДР (Северная Корея), В мире
КНДР третий день не отвечает на звонки Сеула

Ренхап: КНДР третий день не отвечает на звонки Сеула по межкорейским линиям связи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пхеньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 9 апр – РИА Новости. КНДР по неизвестной причине третий день не отвечает на звонки Сеула по военной линии связи, которые обычно производились дважды в день, передает агентство Рёнхап.
Ранее министерство объединения Южной Кореи сообщило, что утром в пятницу ежедневный созвон по линии межкорейского офиса связи также не был произведен. Южнокорейская сторона подтвердила отсутствие неполадок со своей стороны.
Как сообщает агентство, Северная Корея третий день не отвечает и на звонки по военной линии связи. Межкорейская линия связи работает только в будние дни, в то время как военные проводят также созвон и по выходным. Две страны обычно созваниваются два раза в день в 9.00 и 16.00, но в воскресенье КНДР снова не ответила на попытки связаться с ней.
В последнее время отношения между КНДР и Южной Кореей стали более напряженными на фоне проведения США и Южной Кореей крупномасштабных военных учений впервые за несколько лет.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
КНДР испытала подводный ударный беспилотник
8 апреля, 01:15
Утром в субботу государственные СМИ Северной Кореи сообщили об испытании подводной беспилотной системы ударного типа "Хэиль-2" с имитацией ядерного боезаряда. Также был опубликован ряд комментариев, осуждающих учения Южной Кореи и США, военное сотрудничество Вашингтона с другими странами в рамках AUKUS.
Ежедневные контакты по межкорейским каналам связи и ранее прекращались несколько раз. В июне прошлого года Пхеньян перестал отвечать на звонки из-за технических сбоев, вызванных сезоном дождей. Летом 2020 года КНДР в знак протеста против отправки в КНДР южнокорейскими активистами листовок с критикой Пхеньяна сообщила о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. 16 июня года Северная взорвала межкорейское координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. Примерно год спустя КНДР восстановила межкорейские каналы связи в июле 2021 года. Коммуникация была вновь прервана в августе того же года и позже восстановлена в октябре по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Сестра Ким Чен Ына заявила о "неизлечимой мании величия" Зеленского
1 апреля, 14:58
 
Южная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала