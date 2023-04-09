Россия не стремится захватить другие страны, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл заявил об отсутствии у России стремления захватить другие страны
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Россия не стремится захватить другие страны или стать богаче в нынешнем конфликте с "мироправителями тьмы века сего", а лишь отстаивает свою независимость, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (см. Еф. 6:12). Говорю об этом смело, с полной уверенностью в том, что Россия — на стороне света. И это можно с легкостью доказать, потому что Россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить. Россия просто стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей", – сказал он участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим.
В воскресенье, 9 апреля, Русская православная церковь отмечает Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из двенадцати главных церковных праздников, связанных с жизнью Христа и Богородицы – "двунадесятых" праздников.
Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет стране независимость. Дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, люди устилали пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах, отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Всего через несколько дней после этих событий в Иерусалиме разочарованная толпа приговорит Иисуса Христа к казни.
В этот же день в 2023 году христиане, использующие григорианский календарь, отмечают Пасху.