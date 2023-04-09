https://ria.ru/20230409/kirill-1864117392.html

Россия не стремится захватить другие страны, заявил патриарх Кирилл

Россия не стремится захватить другие страны, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 09.04.2023

Россия не стремится захватить другие страны, заявил патриарх Кирилл

Россия не стремится захватить другие страны или стать богаче в нынешнем конфликте с "мироправителями тьмы века сего", а лишь отстаивает свою независимость,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T22:51

2023-04-09T22:51

2023-04-09T22:51

религия

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Россия не стремится захватить другие страны или стать богаче в нынешнем конфликте с "мироправителями тьмы века сего", а лишь отстаивает свою независимость, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (см. Еф. 6:12). Говорю об этом смело, с полной уверенностью в том, что Россия — на стороне света. И это можно с легкостью доказать, потому что Россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить. Россия просто стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей", – сказал он участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим. В воскресенье, 9 апреля, Русская православная церковь отмечает Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из двенадцати главных церковных праздников, связанных с жизнью Христа и Богородицы – "двунадесятых" праздников. Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет стране независимость. Дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, люди устилали пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах, отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Всего через несколько дней после этих событий в Иерусалиме разочарованная толпа приговорит Иисуса Христа к казни. В этот же день в 2023 году христиане, использующие григорианский календарь, отмечают Пасху.

https://ria.ru/20230401/reaktsiya-1862367558.html

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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)