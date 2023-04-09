https://ria.ru/20230409/kipr-1864032990.html

Украинцы попали на Кипре в "русский котел" и привели в ярость поляков

Украинцы попали на Кипре в "русский котел" и привели в ярость поляков - РИА Новости, 09.04.2023

Украинцы попали на Кипре в "русский котел" и привели в ярость поляков

Украинские беженцы, осевшие на Кипре, испытывают на себе недовольство местного населения и живущих там поляков, сталкиваясь при этом с засильем русских, к... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T07:24

2023-04-09T07:24

2023-04-09T14:05

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские беженцы, осевшие на Кипре, испытывают на себе недовольство местного населения и живущих там поляков, сталкиваясь при этом с засильем русских, к такому выводу пришел журналист польского портала Onet Петр Кашувара по итогам посещения острова.В ходе поездки он пообщался с местными жителями, многие из которых переехали туда из других стран, включая Польшу. "Постоянные жители Кипра, кажется, даже более позитивно относятся к русским, чем к украинцам", — указал он.Так, проживающая на Кипре 15 лет соотечественница Кашувары по имени Катажина рассказала о реакции на наплыв беженцев с Украины и своем отношении к гостям из России. "Я знаю, что в Польше у вас такая же проблема с украинцами, как и у нас. Многие из них прибыли с марта прошлого года. Я не то чтобы их фанатка", — без стеснения заявила полька, рядом с которой в этот момент стояла украинка Елена, сопровождавшая в поездке Кашувару.По словам Катажины, россияне оставляли на Кипре много денег, однако сегодня их стало меньше, из-за чего доходы упали. При этом она выразила возмущение поведением поселившихся на острове украинцев. "Каждое утро они кричат ​​из окна, что их беспокоит шум и они не могут уснуть. Они спасаются или приехали сюда отдохнуть?" — заявила она.Женщина также пожаловалась, что беженцы, в отличие от местных работников, "все получают от государства". "И позвольте мне сказать вам, бедняки сюда не приезжали. Есть и те, у кого здесь семьи или собственные дома, например в Ларнаке. Они сдают эти дома туристам, живут в центрах помощи беженцам и в меру своих возможностей пользуются социальной помощью. Такие украинские бизнесмены", — сказала Катажина.Как заметил автор, несмотря на введенные на Кипре санкции, туристы из России чувствуют себя в этой стране "исключительно хорошо". Почти в каждом магазине, при посещении многих туристических достопримечательностей Кипра можно услышать русскую речь, прочитать меню или информацию о памятниках, найти русскоговорящего гида.Он также рассказал о поиске ресторана в Никосии, который из-за Елены ограничился теми заведениями, где "не висит российский флаг". Его спутница при этом поведала историю с посещением одного из заведений, где многие гости "говорили по-русски"."Хотя некоторые (столики. — Прим. ред.) были еще свободны, ко мне подошел официант и сказал, что мест больше нет, вот-вот они закрывают кухню и не могут меня обслужить. Мне показалось это немного странным, потому что было время обеда. Я ушла, а когда вернулась через несколько часов, ресторан все еще был полон посетителей. Думаю, меня попросили уйти, потому что на моем рюкзаке было сердце в цветах украинского флага", — пожаловалась Елена.По словам Кашувары, он предполагал, что после начала российской спецоперации на Кипре многое изменилось. "Я был не прав", — резюмировал он.

https://ria.ru/20230407/kipr-1863703933.html

https://ria.ru/20230102/shok-1842781320.html

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