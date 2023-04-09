https://ria.ru/20230409/kinolog-1864025299.html

Кинолог рассказал, как помочь собаке справиться со стрессом

Кинолог рассказал, как помочь собаке справиться со стрессом - РИА Новости, 09.04.2023

Кинолог рассказал, как помочь собаке справиться со стрессом

Стресс у собаки могут вызывать такие обыденные для человека вещи, как поход к ветеринару или долгое путешествие, при этом на то, что питомец чем-то обеспокоен,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T03:05

2023-04-09T03:05

2023-04-09T03:05

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786118331_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_6689fe520e1f55db07fc7178f2be9401.jpg

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Стресс у собаки могут вызывать такие обыденные для человека вещи, как поход к ветеринару или долгое путешествие, при этом на то, что питомец чем-то обеспокоен, могут указывать различные признаки, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Всем собаководам следует знать, что любое седативное/снотворное средство можно давать собаке только строго после консультации с ветеринарным врачом. Если вы самостоятельно решили дать собаке какой-либо препарат, это может обернуться серьезными проблемами. Не нужно рассматривать успокоительное как панацею во время перелета или перед походом к ветеринарному врачу. Попробуйте обойтись без них", – сказал Голубев. Распознать симптомыОн уточил, что зачастую распознать признаки беспокойства у собак сложно, так как некоторые виды поведения, связанные со стрессом, имитируют нормальное поведение. На то, что собака испытывает стресс, может указывать ходьба по одной траектории и частые отряхивания. Также питомцы, которые напуганы или напряжены, могут скулить или лаять, чтобы привлечь внимание хозяина или успокоиться. Кроме того, о стрессе могут сигнализировать зевота, слюнотечение и облизывание. Причем стрессовая зевота более продолжительна и интенсивна, чем сонная, отметил кинолог. Некоторые собаки в состоянии стресса могут часто моргать, при этом зрачки их будут расширены. Также питомцы могут широко открывать глаза и принимать из-за этого испуганный вид. Уши в этот момент, по словам Голубева, могут быть прижаты к голове. Если собака, которая обычно равномерно распределяет вес на все четыре лапы, вдруг начинает переносить вес на задние лапы, съёживаться или поджимать хвост, но при этом не имеет ортопедических проблем, то это также может быть симптомом стресса, указал кинолог. Другие собаки, столкнувшись с нежелательной ситуацией, могут "сбежать", сосредоточившись на чем-то другом. Например, как рассказал президент РКФ, нюхать землю, облизывать свои лапы или просто отворачиваться. "Некоторые напряженные собаки буквально прячутся за своими владельцами. Они могут даже подтолкнуть своих владельцев, чтобы побудить их двигаться дальше. В качестве средства побега они могут участвовать в отвлекающих действиях, таких как копание или кружение, или могут (прятаться) за деревом или припаркованной машиной", - рассказал Голубев о еще одном симптоме. Он поведал, что иногда у питомцев могут наблюдаться и отклонения в работе организма - стресс может вызывать линьку и перхоть. Если собака тяжело дышит, но при этом ей не жарко и она не испытывала физическую нагрузку, это также может говорить о стрессе. Как и люди, нервные собаки могут почувствовать внезапное желание пойти в туалет из-за стресса. Отказ от еды и нарушение функции кишечника также могут быть такими признаками. Воздержаться от лекарствЧтобы избавиться от проявлений стресса, нужно, в первую очередь, разобраться с причиной страха у собаки, отметил кинолог. Если это страх перед поездкой, стоит заранее подготовить собаку к транспортному контейнеру, постепенно сажать её в автомобиль, можно даже кататься с питомцем вокруг дома. Чтобы лучше разобраться в причинах страхов у собаки и выработать индивидуальный подход, Голубев порекомендовал работать в паре с профессиональным дрессировщиком. В то же время, важно понимать, что коррекция поведения может занять достаточно времени и требует терпения, понимания и постоянной работы с собакой. "В ситуациях, когда нужно быстро снять стресс, вы можете попробовать метод переключения внимания: называть кличку собаки, предлагать выполнить команду или поиграть с любимой игрушкой. Также хорошо предоставить собаке безопасное место в доме, где она сможет избежать тревожных ситуаций. Всем нравится спокойное место для уединения", - подсказал еще один способ кинолог. Он призвал собаководов самим всегда оставаться спокойными и предсказуемыми для животного, потому что собаки считывают состояние владельца, а излишними эмоциями можно передать питомцу сигнал тревоги или паники. Тем, кто всё же хочет использовать успокоительные средства, президент РКФ посоветовал попробовать не медикаменты, а, например, специальные ошейники, пропитанные экстрактом лаванды или валерианы, а также успокоительные спреи или салфетки, пропитанные травяными ароматами. Кроме того, можно воспользоваться специальным успокаивающим жилетом. Его действие основано на нежном постоянном давлении, которое имеет существенное успокаивающее воздействие на тревожных и гиперактивных собак. Только после консультацииГолубев рассказал, что, как правило, седативные препараты дают сильно возбудимым, трусливым собакам, если другие методы работы с поведением не подошли, а также питомцам с подвижной психикой или с фобиями, животным, которым они необходимы по медицинским показаниям. Решение об использовании успокоительных средств, по его словам, должно быть принято совместно с ветеринарным врачом. Кинолог пояснил, что ряд лекарств помогут справиться с краткосрочными ситуациями, типа визита в клинику или поездки на дачу, за счёт своего успокаивающего и противотревожного эффекта. "Другие лекарства назначают собаке, если она испытывает постоянный стресс. К ним относят селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, они повышают уровень серотонина в мозге, что может помочь снять беспокойство, а также трициклические антидепрессанты, которые блокируют обратный захват норадреналина и серотонина в головном мозге, что приводит к антидепрессивной активности", - добавил он.

https://ria.ru/20230212/kinolog-1851474596.html

https://ria.ru/20230305/sobaki-1855914273.html

https://ria.ru/20230319/sobaki-1858872891.html

https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество